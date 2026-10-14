KI-Netzwerke: Cisco und NVIDIA stellen USFP vor, einen neuen Pluggable-Standard mit bis zu 12,8 Terabit

Wallisellen – Mehr Kapazität auf kleinem Raum und weniger Strom pro Datenmenge: Cisco und NVIDIA haben mit USFP einen neuen Formfaktor für optische Module vorgestellt, der die Skalierung von KI-Netzwerken erleichtern soll. Mit 400 Gbit/s pro Lane und bis zu 12,8 Terabit Gesamtkapazität liegt er deutlich über den heutigen 1,6T-Modulen.

Bemerkenswert ist der Ansatz, bewährte Betriebs- und Servicemodelle wie austauschbare Module, stabile Lieferketten und Herstellerinteroperabilität zu erhalten, statt Rechenzentren neu planen zu müssen. Laut Cisco ermöglicht die Technik zudem rund 1,3-fach höhere Energieeffizienz, was angesichts wachsender Strom- und Kühlbedarfe in KI-Rechenzentren ein zentrales Thema ist.

Matthias Wick, Chief Technology Officer, Cisco Schweiz dazu: «Der neue USFP von Cisco und NVIDIA bietet Unternehmen weltweit, aber auch in Deutschland, einen einfachen Weg, ihre KI-Infrastruktur hin zu noch leistungsfähigeren Fabrics mit verbesserter Energieeffizienz zu skalieren. Dabei können Sie weiter auf bewährte Betriebsmodelle mit bekannter Flexibilität, Interoperabilität und Konsistenz setzen.» (Cisco/mc/hfu)