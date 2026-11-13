Ironforge, Edorex und BEGASOFT bündeln ihre Kompetenzen für den sicheren KI-Einsatz

Die Ironforge Consulting AG, die Edorex AG und die BEGASOFT AG bündeln ihre Kompetenzen, um öffentliche Verwaltungen und Finanzdienstleister beim sicheren und produktiven Einsatz von künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Die Partnerschaft verbindet KI-Governance, die Integration in bestehende Fachanwendungen und den Betrieb einer zentralen KI-Plattform in Schweizer Rechenzentren zu einem durchgängigen Leistungsangebot.

Viele Organisationen haben erste KI-Anwendungen evaluiert oder bereits punktuell eingesetzt. Die zentrale Herausforderung besteht zunehmend darin, diese sicher, kontrolliert und nachhaltig in bestehende Geschäftsprozesse, Organisationsstrukturen und IT-Landschaften zu integrieren. Dabei gilt es insbesondere, Datenschutz und regulatorische Anforderungen zu erfüllen sowie die Kontrolle über sensible Informationen zu gewährleisten.

Komplementäre Kompetenzen entlang des KI-Lebenszyklus

Die drei Partner verbinden ihre komplementären Kompetenzen zu einem abgestimmten Leistungsangebot:

Ironforge Consulting AG verantwortet die Steuerung des Gesamtprojekts sowie die übergreifende KI-Governance und unterstützt Kunden beim Aufbau eines an ISO/IEC 42001 ausgerichteten KI-Managementsystems. Dabei bringt Ironforge die Expertise zertifizierter ISO/IEC 42001 Lead Implementer ein und koordiniert die beteiligten Partner und Arbeitspakete.

verantwortet die Steuerung des Gesamtprojekts sowie die übergreifende KI-Governance und unterstützt Kunden beim Aufbau eines an ISO/IEC 42001 ausgerichteten KI-Managementsystems. Dabei bringt Ironforge die Expertise zertifizierter ISO/IEC 42001 Lead Implementer ein und koordiniert die beteiligten Partner und Arbeitspakete. Edorex AG integiert als Spezialistin für Software-Engineering moderne KI-Schnittstellen in bestehende Fachanwendungen und modernisiert Bestandssysteme schrittweise im laufenden Betrieb.

integiert als Spezialistin für Software-Engineering moderne KI-Schnittstellen in bestehende Fachanwendungen und modernisiert Bestandssysteme schrittweise im laufenden Betrieb. BEGASOFT AG stellt mit ihrem Schweizer KI-Betriebssystem «Brandbot» die technologische Grundlage bereit. Die Plattform ermöglicht die flexible Umsetzung unterschiedlichster KI-Anwendungsfälle sowie den sicheren und kontrollierten Einsatz von KI. Integrierte Sicherheits-, Berechtigungs- und Kontrollmechanismen unterstützen die Einhaltung von Governance-Anforderungen. Sie verantwortet zudem den professionellen Betrieb in Schweizer Rechenzentren.

Von der Strategie bis zum produktiven Betrieb

Kunden erhalten damit einen abgestimmten Ansatz, der organisatorische Verantwortung, technische Integration und sicheren Betrieb von Beginn an zusammenführt. Governance und Sicherheitsanforderungen werden nicht erst nachträglich ergänzt, sondern bereits bei der Konzeption, Entwicklung und Integration konkreter KI-Anwendungen berücksichtigt.

Das gemeinsame Leistungsangebot richtet sich nach den individuellen Anforderungen und dem Entwicklungsstand der jeweiligen Organisation. Die Partner unterstützen ihre Kunden von der Erarbeitung einer KI-Strategie und geeigneter Governance-Strukturen über die Auswahl und Umsetzung konkreter Anwendungsfälle bis zur Integration in bestehende Geschäftsprozesse und zum produktiven Betrieb.

«Künstliche Intelligenz entfaltet ihren nachhaltigen Nutzen erst dann, wenn Technologie, Governance und Organisation zusammenspielen. Genau hier setzt unsere Partnerschaft an: Wir verbinden klare Verantwortlichkeiten und sichere Rahmenbedingungen mit konkreter technischer Umsetzung und einem professionellen Betrieb in der Schweiz.» Roberto Santovito, CEO, Ironforge Consulting AG

(Ironforge/mc/hfu)