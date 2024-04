abrdn: Indische Anleihen – besondere Chancen durch Indexaufnahme

Neben den indischen Parlamentswahlen, bei denen alle Signale auf Kontinuität stehen – Premierminister Modi und seine BJP-Partei gelten als die klaren Favoriten – steht Investoren ein weiteres wichtiges Ereignis bevor: Die Aufnahme indischer Anleihen in den JP Morgen GBI EM Local Currency Index. Ein Grund mehr, nicht nur auf indische Aktien, sondern auch auf die Anleihen des Subkontinents zu blicken.

von Kenneth Akintewe, Head of Asian Sovereign Debt bei abrdn

„Investments in Indien und hier vor allem in Aktien stehen derzeit im Fokus vieler Anleger. Dabei wird völlig übersehen, welche besonderen Chancen indische Anleihen derzeit bieten. Denn die im Juni bevorstehende Aufnahme indischer Staatsanleihen in den JP Morgan GBI EM Local Currency Index markiert einen bedeutenden Meilenstein, der das Land für Investoren noch attraktiver macht. Die Aufnahme in den Index wird schrittweise über zehn Monate erfolgen, und wir erwarten, dass dadurch 25 bis 30 Mrd. USD an Zuflüssen in den indischen Staatsanleihenmarkt geleitet werden. Investoren, die dem Index folgen, müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten.

Und weil indische Anleihen nun auch auf der Watchlist anderer Indexanbieter stehen, könnten nochmals weitere Zuflüsse von zirka 30 Mrd. USD folgen. Wie erwartet, haben die Anleger bereits vor dem offiziellen Einführungstermin in diese Anlageklasse investiert. In den ersten vier Monaten des Jahres 2024 verzeichneten wir starke Zuflüsse von 7 Mrd. USD in den inländischen Markt für indische Staatsanleihen, verglichen mit 8 Mrd. USD im gesamten Jahr 2023.

Die Aufnahme in den Index wird voraussichtlich die Stimmung sowohl für Devisen als auch für Anleihen verbessern. Indien wird durch die Erweiterung der Eigentümerbasis für seine Anleihen und die Erhöhung der Liquidität seine Finanzlage verbessern. Es wird erwartet, dass sowohl aktive als auch passive Zuflüsse in den indischen Staatsanleihenmarkt das Ansehen Indiens auf der Weltbühne stärken werden, und auch die Bemühungen von Premierminister Modi, das Staatsdefizit zu reduzieren, positiv von Anlegern aufgenommen werden. Obwohl es bei makroökonomischen Umwälzungen zu erhöhter Volatilität bei indischen Anleihen kommen könnte, sprechen die Performancezahlen für sich. Die indische Zentralbank hat zudem Devisenreserven in Höhe von rund 600 Milliarden Dollar aufgebaut, was sie zu einer der weltweit führenden Zentralbanken macht. Sie nutzt die Volatilität der Rupie gezielt, um deren Wert zu steuern.

Trotz des aktuellen 20-Jahres-Tiefs der Rupie mit einer impliziten 1-Jahres-Volatilität von 3,7 % ist die indische Inflation seit ihrem Höchststand von 7,8 % im April 2022 stetig zurückgegangen. Aufgrund starker Basiseffekte und eines Rückgangs der Lebensmittelpreise lag die Inflation im März 2024 bei 4,85 % und damit sowohl unter dem Leitzins (6,5 %) als auch unter den Anleiherenditen (7,1 %). Dieses Szenario gibt der Reserve Bank of India genügend Spielraum, um ihren Leitzins in den nächsten 12 bis 18 Monaten bei Bedarf um bis zu 100 Basispunkte zu senken. Der indischen Notenbank ist es jedoch gelungen, die Markterwartungen im Zaum zu halten, und so steht sie derzeit nicht unter Druck, Zinssenkungen vornehmen zu müssen.

Die Regierung bekennt sich selbstbewusst zu ihrer Reformagenda und setzt wichtige Massnahmen wie die Lockerung der Beschränkungen für ausländische Investitionen und des Konkursrechts um. Indien baut ein umfassendes digitales Ökosystem auf, einschliesslich der digitalen öffentlichen Infrastruktur, was sich in Bereichen wie E-Commerce, verbessertem Zugang zu Banken und Krediten sowie der Förderung von Innovationen als äusserst profitabel erweist. Auch vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen China und den USA wenden sich Investoren verstärkt Indien zu, insbesondere in den Bereichen Technologie und saubere Energie. Wir sind überzeugt, dass die indische Wirtschaft gestärkt wird. Die laufenden Reformbemühungen und das wachsende Vertrauen in die Fähigkeit Indiens, mit Risiken umzugehen, schaffen ein attraktives Investitionsumfeld.

Insgesamt bieten Investitionen in den indischen Markt für Staatsanleihen Investoren die Möglichkeit, von einem stabilen, hochverzinslichen und schnell wachsenden Markt zu profitieren. Durch die Aufnahme von Indien in den Benchmark-Index von JP Morgan ist zudem mit weiteren Zuflüssen zu rechnen. All dies eröffnet Anlegern neue Möglichkeiten zur Diversifikation und stabilen Renditen in einem Markt mit langfristigem Potenzial und machen Indien zweifellos zu einem ansprechenden Ziel für Anleiheinvestoren.“ (abrdn/mc)