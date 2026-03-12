Angebotsmieten ziehen im Februar deutlicher an

Zürich – Die Angebotsmieten in der Schweiz haben nach einem moderaten Jahresstart nun im Februar etwas deutlicher zugelegt. Dabei hat der Kanton Zürich eine Rekordmarke geknackt.

Landesweit legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu, der entsprechende Homegate-Mietindex erreichte einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge 132,9 Punkte. Auch der Blick auf die Jahresveränderung zeigt weiterhin deutlich steigende Mieten: So sind die Angebotsmieten im Vergleich zum Februar 2025 schweizweit um 2,4 Prozent gestiegen.

Bei den Kantonen steche insbesondere Zürich heraus. Hier knackte der Mietindex mit 150,2 Punkten erstmals die Marke von 150. Das bedeute, dass die dortigen Angebotsmieten seit 2009 um mehr als 50 Prozent zugelegt hätten. Im Februar kletterten sie um 0,8 Prozent. Das höchste Plus im vergangenen Monat verzeichnete derweil Nidwalden (+2,9%). Rückläufig seien die Mieten insbesondere in Graubünden (-1,8%) gewesen.

Mit Blick auf die Städte sticht im Februar Luzern mit einem Plus von 3,4 Prozent heraus. Zurückgegangen seien die Mieten derweil in Lugano (-1,2%). Auf Jahressicht gab es aber wie in den Kantonen ausnahmslos Anstiege der Angebotsmieten. (awp/mc/ps)