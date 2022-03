Ben Sheehan, was halten Sie von den jüngsten Abriegelungen in Shanghai und Shenzhen?

Hongkong – Die Nachricht, dass wichtige Wirtschaftszentren wie Schanghai und Shenzhen nun von den Covid-19-Sperren betroffen sind, ist sehr besorgniserregend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Provinz Guangdong, zu der Shenzhen gehört, 10-12% des chinesischen BIP erwirtschaftet, und Shanghai etwa 4%. Betrachtet man jedoch den grösseren Kontext, so sind die laufenden Abriegelungsmassnahmen im Wesentlichen eine Fortsetzung der wiederholten regionalen Abriegelungsmassnahmen, die in den letzten 5-6 Monaten in ganz China stattgefunden haben.

Die chinesischen Behörden können inzwischen auf eine lange Erfolgsbilanz zurückblicken, wenn es darum geht, eine Politik der Bekämpfung von Covid-19 bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Wirtschaftstätigkeit zu verfolgen. Während der Konsum aufgrund der ständigen Abriegelungsmassnahmen und der negativen Stimmung auf dem Immobilienmarkt mit Gegenwind zu kämpfen hatte, blieb die Industrieaktivität robust und China konnte seiner Rolle als verlässlicher Partner im globalen Handel treu bleiben.

Im Vordergrund stehen die Ziele der wirtschaftlichen Stabilität und das BIP-Ziel von 5,5 % für 2022. Eine akkommodierende Geld- und Finanzpolitik spielt jetzt eine noch wichtigere Rolle, um das Wachstum zu stützen. Im Gegensatz zu anderen grossen Volkswirtschaften, die mit einer hohen Verbraucherpreisinflation zu kämpfen haben, liegt die Inflationsrate in China derzeit nur bei knapp 1 %, und die Aussichten auf ein günstiges Inflationsniveau sind gut. Das bedeutet, dass die Geldpolitik ihren Beitrag leisten kann.

Die jüngsten Lockdowns sind ein Versuch, die Fallzahlen frühzeitig zu senken, und verfolgen eine ähnliche Taktik wie frühere Lockdowns. Mit anderen Worten: «Handle schnell und konsequent». Was sich jedoch geändert hat, ist der Umstand, dass die Instrumente, die zur Verfügung stehen, um die Verbreitung und die Auswirkungen von Covid-19 zu kontrollieren und einzudämmen, erweitert wurden. Dazu gehören jetzt auch Antigen-Schnelltests, und vor kurzem wurden Covid-19-Behandlungstabletten zugelassen, die die Wahrscheinlichkeit von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verringern. In Anbetracht der jüngsten Zusagen zur Unterstützung der Covid-19-Politik scheint es kurzfristig kaum Chancen für eine schrittweise Einstellung der Covid-19-Eliminierung zu geben.

Heute sind wir Zeugen eines wahllosen Verkaufs von Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen (z. B. Tencent), obwohl sie ihre Einnahmen landesweit erzielen. Auch wenn Schanghai und Shenzhen nun vor der Herausforderung der Abriegelung stehen, so ist es doch ein gewisser Trost, dass ihre lokalen Regierungen weithin als erfahren, einfallsreich und hoffentlich wirksam angesehen werden, um die Abriegelung so kurz wie möglich zu halten.

Wie steht es um die Stimmung der chinesischen Verbraucher?

Das schwächere Wachstum der Einzelhandelsumsätze ist zum Teil auf die Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 zurückzuführen, wie z. B. die rollierenden regionalen Abriegelungen. Auch das insgesamt schwächere Wirtschaftswachstum trägt dazu bei. Aber auch im Verbrauchersektor hat es Innovationen und Anpassungen der Geschäftsmodelle gegeben, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Längerfristig glauben wir, dass viele konsumnahe Unternehmen gut abschneiden werden, da China weiterhin ein ausgewogeneres Wirtschaftsmodell anstrebt, bei dem die Rolle des Verbrauchers im Mittelpunkt steht. Unser Fokus auf die Premiumisierung des Konsums steht auch im Einklang mit dem übergeordneten Ziel einer moderat wohlhabenden Gesellschaft bis 2035, so dass wir für das anhaltende Wachstum der Mittelschicht langfristig gut aufgestellt sind. (abrdn/mc/ps)