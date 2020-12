bonainvest: Spatenstich für die Überbauung Strahmhof in Münchenbuchsee

Münchenbuchsee – Am 1. Dezember 2020 hat die bonainvest AG in der Berner Gemeinde Münchenbuchsee den offiziellen Baustart der Überbauung Strahmhof gefeiert. Insgesamt entstehen zwischen Schöneggweg und Oberdorfstrasse in drei Mehrfamilienhäusern 12 Eigentumswohnungen mit 2.5 und 3.5 Zimmern sowie 21 Mietwohnungen vom Studio bis zur 4.5-Zimmer-Wohnung nach dem Smart-Living-Konzept von bonacasa. Ab Oktober 2022 werden die örtlich ansässigen Hausärztinnen ihre neue Praxis im Strahmhof beziehen.

Der Baustart der bonacasa-Überbauung Strahmhof konnte aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus lediglich in kleinstem Rahmen begangen werden. Die bonainvest AG als Bauherrin, vertreten durch den Leiter Immobilien und Portfolio, Adrian Sidler, realisiert innert zwei Jahren das Projekt Strahmhof. «In der Gemeinde Münchenbuchsee mit hervorragender Standortqualität entsteht ein weiteres bonacasa-Projekt für generationendurchmischtes Wohnen. Die 33 Wohnungen werden den jungen und auch den älteren Bewohnern Sicherheit und Komfort bieten», erklärte Adrian Sidler, «zudem entstehen neue Praxisräumlichkeiten, welche von der Hausärztinnen Münchenbuchsee AG bezogen werden.» Der Gemeindepräsident von Münchenbuchsee, Manfred Waibel, führte durch die Entwicklungshistorie des Projekts und zeigte sich erfreut, dass nun der Startschuss zur Gesamtüberbauung Strahmhof/Strahmmatte erfolgen kann und bald neuer Wohnraum für jede Generation zur Verfügung stehen wird. Anschliessend wurden die Details des Projekts durch den Architekten Stefan Graf, Bauart Architekten und Planer aus Bern, vorgestellt.

Spatenstich für die Überbauung Strahmhof in Münchenbuchsee. (Foto: zvg)

Wegweisendes Projekt für Münchenbuchsee

Die Überbauung Strahmhof entsteht zwischen Schöneggweg und Oberdorfstrasse in der Gemeinde Münchenbuchsee. Im Gebäude entlang der Oberdorfstrasse werden eine Hausarztpraxis sowie ein weiterer Gewerberaum realisiert. Die Überbauung wird über eine gemeinsame Einstellhalle mit 22 Parkplätzen für PWs und vier für Motorräder verfügen.

Neben der schwellenfreien Bauweise, der integrierten 24/7-Sicherheit und dem optional verfügbaren Dienstleistungsangebot von bonacasa wird im Bereich der digitalen Vernetzung die Überbauung Massstäbe setzen: «Alle Wohnungen werden mit Haustechnologie digital vernetzt, um das Wohnen für alle Altersgruppen noch komfortabler und sicherer zu machen», führt Adrian Sidler aus. Ein praktisches Detail ist die intelligente Briefkastenanlage, die Pakete bei Abwesenheit des Empfängers gesichert aufnimmt. Auch auf Nachhaltigkeit und Ökologie wird besonderen Wert gelegt, weshalb die Wärmeerzeugung für Heizung und Brauchwasser durch den Anschluss an den neuen Wärmeverbund der Gemeinde realisiert wird.

Hausarztpraxis

Die bestehende Gemeinschaftspraxis „Die Hausärztinnen Münchenbuchsee AG“ wird ihren Standort von der Oberdorfstrasse 35 in den Strahmhof verlegen. In den neuen und grösseren Praxisräumlichkeiten kann das bisherige Hausarztangebot erweitert werden, um auch zukünftig eine sichere medizinische Versorgung in Münchenbuchsee gewährleisten zu können. Es besteht noch die Möglichkeit, dass sich Praxen mit ergänzenden, medizinischen Angeboten in diesem Gebäude einmieten.

Smart Living von bonacasa im Strahmhof

Alle Wohnungen von bonacasa sind komplett schwellenfrei und alle Zimmer – inklusive Balkon – hindernisfrei erreichbar. Komfortable ebenerdige Duschen gehören ebenfalls zum schwellenlosen Wohnangebot. Die Wohnungen im Strahmhof werden hochwertig ausgebaut, mit Küchengeräten der neusten Generation ausgestattet und verfügen allesamt über eine eigene Waschmaschine sowie einen Trockner.



Sicherheit inbegriffen und Living Services auf Wunsch

In die Überbauung Strahmhof wird ein Sicherheitskonzept mit einem verfügbaren 24/7- Notrufservice integriert. Zusätzlich steht eine grosse Palette an Dienstleistungen wie Wohnungsreinigung, Wäscheservice, Ferienabwesenheitsservice und vieles mehr bereit, die auf Wunsch das Leben und Wohnen angenehmer, einfacher und komfortabler machen. Diese Services werden von jüngeren und älteren Menschen gleichermassen geschätzt. Bestellt werden die Dienste bei bonacasa bequem per Telefon oder per App. Eine Concierge von bonacasa steht stundenweise in der Liegenschaft als Ansprechperson und als persönlicher, vertrauensvoller Kontakt für die Bewohner bereit. (bonainvest/mc/pg)

