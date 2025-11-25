Bürogeschoss im Zürcher Seefeld an FBM Entertainment vermietet

Zürich – Colliers Switzerland vermietet ein Bürogeschoss an der Zollikerstrasse 141 an FBM Entertainment. Die neue Mieterin übernimmt die Fläche per 1. Januar 2026.

Colliers Switzerland hat im Auftrag der Eigentümerschaft das 3. Obergeschoss an der Zollikerstrasse 141 in Zürich per 1. Januar 2026 vermietet. Die Mietfläche umfasst 400 m² Bürofläche und eine Dachterrasse von ca. 335 m². Der Bürostandort befindet sich in direkter Nachbarschaft zur historischen «Villa Patumbah» mit Park und grenzt an den Botanischen Garten Zürich.

Die neue Mieterin FBM Entertainment ist eine der führenden Veranstalterinnen von internationalen Musicals, Shows, Comedy-, Tanz- und Konzertaufführungen mit mehr als 55 Jahren Erfahrung. «Colliers Switzerland und die Eigentümerschaft freuen sich, FBM Entertainment als neue Mietpartei für das Intercityhaus gewonnen zu haben», sagt Robert Hauri, CEO der Intercity Group und Co-Owner und CEO von Colliers Switzerland.

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon / SZ. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (Colliers/mc)