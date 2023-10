Christoph Fässler ist neuer Leiter von Wüst und Wüst Luzern

Küsnacht – Die auf die Vermarktung von exklusivem Wohneigentum spezialisierte und zum Familienunternehmen Intercity Group gehörende Wüst und Wüst AG erhält einen neuen Leiter für den Standort Luzern.

Christoph Fässler, Jurist mit MBA HSG, war die letzten 20 Jahre in der Finanzbranche im Private Banking tätig und hat vermögende Privatpersonen und Unternehmer in der Zentralschweiz betreut, mit starkem Bezug zu Immobilientransaktionen. Er übernimmt per 1. Oktober 2023 die Leitung des Standorts Luzern der Wüst und Wüst AG.

Beat Hürlimann, Präsident des Verwaltungsrates der Wüst und Wüst AG: «Ich freue mich, dass der Standort Luzern mit Christoph Fässler ab dem 1. Oktober von einer erfahrenen Persönlichkeit mit einem breiten beruflichen und privaten Netzwerk geleitet wird.»

Pascal Vaucher, CEO der Wüst und Wüst AG: «Die Zentralschweiz ist ein wichtiges Marktgebiet für die Wüst und Wüst AG. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Christoph Fässler eine hochqualifizierte und lokal bestens vernetzte Persönlichkeit für das Wüst und Wüst-Team gewinnen konnten.» (Wüst und Wüst/mc/ps)

Die Wüst und Wüst AG ist eine Gesellschaft des Familienunternehmens Intercity Group und konzentriert sich auf die Vermarktung von hochwertigem Wohneigentum. Die kompetenten und erfahrenen Teams der Niederlassungen in Küsnacht/Zürich (Hauptsitz), Zug, Luzern und St. Moritz garantieren lokale Marktkenntnis. Durch die exklusive Partnerschaft mit Christie’s International Real Estate (christiesrealestate.com) für die Deutschschweiz ist Wüst und Wüst auch international hervorragend vernetzt.

Intercity steht seit 1954 für unabhängige Immobilienkompetenz. Die Intercity Group erbringt mit den Gruppengesellschaften Immobiliendienstleistungen in unterschiedlichen Segmenten, um spezifische Immobilienherausforderungen erfolgreich zu meistern. Intercity Vermarktung in Zürich, Basel Luzern und Zug. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst / Exklusives Wohneigentum (exclusive affiliate of Christie’s International Real Estate) in Küsnacht/Zürich, Luzern, Zug und St. Moritz. SPGI Zurich / Commercial Property Advisors (in Association with Cushman & Wakefield) in Zollikon/Zürich, Basel sowie in Kooperation mit SPGI Geneva/Lausanne in Genf und Lausanne.