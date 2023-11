Cognizant: Diversität als Leitbild für zukunftsorientierte Unternehmen

Statement von Gregor Bieler, Head of Central Europe bei Cognizant

Je strenger und starrer die Hierarchien sind und je eindimensionaler ein Unternehmen agiert, desto schneller wird es von anderen Anbietern überrollt. Heutzutage dominiert den IT-Sektor der Wandel. Die Einführung von KI-Systemen wie ChatGPT und Bild-KIs werden IT-Produkte und Dienstleistungen komplett transformieren.

Hierfür brauchen Unternehmen Menschen mit unterschiedlichsten Blinkwinkeln, Lebensläufen und Erfahrungen. Sie sollten alt und jung, männlich und weiblich oder divers, mit akademischem Hintergrund, künstlerischen Fähigkeiten oder handwerklichem Können ausgestattet sein. Meine Erfahrung aus Jahrzehnten in der IT-Branche zeigt mir: Je diverser ein Projekt-Team besetzt ist und je offener ein Unternehmen auf die Ergebnisse eines Brainstormings reagiert, desto besser sind die Ergebnisse und die Erfolge am Markt.

Investoren werden kaum noch in Unternehmen investieren, deren Vorstand nur aus alten weissen Männern besteht. Aus gutem Grund: Frauen sehen die Welt anders als Männer, junge Menschen drängen mehr auf Nachhaltigkeit als alte, Künstlerinnen und Künstler achten mehr auf Design, Ingenieur:innen mehr auf Funktion. Kreativität, Innovation und Fortschritt entstehen nur, wenn viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen aufeinandertreffen und die beteiligten Personen sich dazu intensiv austauschen.

Führungskräfte müssen deshalb ihr Führungsverständnis überdenken und sollten auch die Beharrungskräfte, die «Lehmschichten im mittleren Management», nicht unterschätzen. Um diese Widerstände zu überwinden, ist es wichtig, Frauen, Quereinsteigerinnen, Studienabbrecher und Menschen mit Behinderung aktiv zu fördern, um Teams diverser zu besetzen und die positiven Effekte mitzunehmen. Dazu bedarf es einer vertrauensvollen, wertschätzenden, experimentierfreudigen Unternehmenskultur, die sich an klaren Vorgaben und Zielen orientiert und ihr Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Engagement darauf ausrichtet.

Mir ist mit dem Siegeszug des E-Commerce nach der Jahrtausendwende klar geworden, wie wichtig Diversität im Unternehmen ist. Und die Erfolge geben einem Recht: Diversität macht das eigene Unternehmen fit für die Zukunft ‒ egal welche Transformation bevorsteht.

Meine Empfehlung lautet daher: Mutig sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur schaffen und Diversität fördern – dann gelingt die Transformation. (Cognizant/mc/ps)

Über Gregor Bieler

Gregor Bieler ist Head of Central Europe bei Cognizant. Er verfügt über umfangreiche internationale Expertise in der wettbewerbsintensiven ITK-Branche und war in den vergangenen Jahren als Investor und Vorstandsmitglied bei Unternehmen wie PartnersGroup, Apavari Software, Journee Technologies und Alterco tätig. Bieler ist ein Experte für digitale Technologien, insbesondere in den Bereichen SaaS, FinTech und E-Commerce, sowie in den Domänen Strategie, Vertrieb, Betrieb und Marketing. Bevor er seine Tätigkeit als Investor und Vorstandsmitglied aufnahm, konzentrierte sich Bieler hauptsächlich darauf, den kulturellen Wandel und Geschäftstransformationen voranzutreiben. Dies tat er unter anderem bei Microsoft, Unwire Group, Telefonica o2, PayPal und Logitech.