Colliers begleitet erfolgreichen Verkauf eines Geschäftshauses in Winterthur

Zollikon – Colliers Switzerland (Colliers) hat im Auftrag der Swiss Prime Site Immobilien AG eine Geschäftsliegenschaft an erstklassiger Innenstadtlage in der Altstadt von Winterthur erfolgreich an die Profond Anlagestiftung vermittelt.

Das Geschäftshaus befindet sich am Untertor in der historischen Altstadt von Winterthur, direkt an der wichtigsten Einkaufsstrasse der Stadt und in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Die Lage überzeugt durch exzellente Verkehrsanbindung und hohe Passantenfrequenzen. Die Liegenschaft zeichnet sich durch einen bonitätsstarken Hauptmieter und einen sehr guten Unterhaltszustand aus.

Für dieses Core-Asset führte Colliers einen strukturierten Verkaufsprozess durch. «Geschäftshäuser an zentralen Standorten in Schweizer Grossstädten mit stabiler Mieterstruktur sind im aktuellen Marktumfeld sehr gefragt», erklärt Dr. Martin Greiner, Head of Capital Markets.

«Unsere langjährige Expertise in der Vermittlung kommerzieller Liegenschaften ermöglicht eine effiziente und reibungslose Transaktionsabwicklung», ergänzt Robert Hauri, CEO und Co-Owner von Colliers Switzerland. (Colliers/mc)

