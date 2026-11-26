Zürich – Colliers Switzerland AG und das Genfer Immobilienberatungsunternehmen Jouan – de Rham SA haben die gemeinsame Gesellschaft Colliers Suisse Romande SA gegründet. Damit stärken sie ihre Präsenz in der Westschweiz und bündeln ihre Kompetenzen im Bereich der Immobiliendienstleistungen für nationale und internationale Kundinnen und Kunden.

Bereits im September 2025 gingen Colliers Switzerland AG und Jouan – de Rham SA mit dem Ziel eines Joint Ventures eine Partnerschaft ein. Mit der Gründung der neuen Gesellschaft setzen sie ihr Vorhaben nun um. Jouan – de Rham ist an mehreren Standorten in der Westschweiz vertreten und auf Transaktionen im Gewerbe- und Wohnimmobilienbereich sowie auf Architektur und Immobilienentwicklung spezialisiert. Das Unternehmen ergänzt das Dienstleistungsangebot von Colliers Switzerland und der globalen Plattform von Colliers sowie der Intercity-Gruppe – einem Netzwerk von Immobilienunternehmen in der Schweiz.

Die Colliers Suisse Romande SA wurde am 18. November 2026 als Aktiengesellschaft ins Genfer Handelsregister eingetragen. Den Verwaltungsrat präsidiert Markus Wüst, Vizepräsident der Intercity Group Holding AG. Weitere Mitglieder sind Robert Hauri, CEO der Intercity Group und von Colliers Switzerland AG, sowie Léonard de Rham, Mitbegründer und Geschäftsführer von Jouan – de Rham SA. Dem Verwaltungsrat gehört zudem Benoît Natalizzi an, Partner und Direktor bei Jouan – de Rham Commercial SA. Natalizzi übernimmt auch die Funktion des Managing Director der Colliers Suisse Romande SA.

Mit der neuen Gesellschaft am Standort Genf verbinden die beiden Unternehmen die regionale Marktkenntnis von Jouan – de Rham mit dem nationalen und internationalen Netzwerk von Colliers. «Kundinnen und Kunden in der Westschweiz profitieren damit von einem erweiterten Zugang zu Immobilienexpertise und Dienstleistungen der Gruppe», sagt Robert Hauri. (mc/pg)

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz, Pfäffikon / SZ und Basel. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel und Genf.