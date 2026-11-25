Bern – Im Herzen des Länggassquartiers entsteht ein neuer Ort für Kunst, Kultur, Musik und Unternehmertum. Ab Januar 2027 öffnet Projekt Interim das ehemalige SECO-Gebäude am Finkenhubelweg 12 für eine dreijährige Zwischennutzung. Über 50 Ateliers und Büros sowie Band- und Lagerräume bieten Platz für kreative Ideen und unternehmerische Projekte – bereits ab CHF 206 pro Monat.

Wo einst das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) seine Büros hatte, sollen künftig Kunstschaffende, Designerinnen und Designer, Musiker, Selbstständige und junge Unternehmen ihre Ideen verwirklichen können. Mit der Zwischennutzung schafft Projekt Interim mitten in Bern bezahlbaren Arbeits- und Entfaltungsraum. Insbesondere junge Menschen und angehende Unternehmerinnen und Unternehmer erhalten die Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren und weiterzuentwickeln, ohne sich langfristig finanziell stark binden zu müssen.

Bezahlbare Räume ab CHF 206 pro Monat

Das Raumangebot reicht von kompakten Ateliers mit 12 m² für CHF 206 pro Monat bis hin zu grosszügigen Räumlichkeiten mit 159 m² und Blick auf die Berner Altstadt für CHF 2’454 pro Monat.

Sämtliche Nebenkosten sowie die Mietkaution sind in den angegebenen Preisen enthalten. Eine gemeinschaftliche Lounge mit Teeküche, kostenloses Highspeed-Internet sowie Veloabstellplätze und Parkplätze ergänzen das Angebot.

Neue Impulse für das Länggassquartier

Die Liegenschaft befindet sich im beliebten Berner Länggassquartier, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Durch die Vielfalt der Nutzungen soll ein lebendiger Ort entstehen, an dem sich Menschen aus unterschiedlichen kreativen und unternehmerischen Bereichen begegnen, vernetzen und gegenseitig inspirieren. Die Zwischennutzung dauert vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2029. Während dieser drei Jahre wird das ehemalige Verwaltungsgebäude zu einem neuen Standort für die Berner Kreativwirtschaft. (Projekt Interim/mc/hfu)

Öffentliche Besichtigungen

Interessierte können die Räumlichkeiten ohne Voranmeldung an folgenden Terminen besichtigen:

Montag, 30. November 2026, 14–17 Uhr

Donnerstag, 3. Dezember 2026, 14–17 Uhr

Freitag, 4. Dezember 2026, 14–17 Uhr

Adresse: Finkenhubelweg 12, 3012 Bern