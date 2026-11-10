Studie sieht Platz für 42’000 Menschen auf Zürcher Gewerbearealen

Zürich – Auf bestehenden Industrie- und Gewerbearealen im Kanton Zürich könnten bis zu 20’600 zusätzliche Wohnungen für rund 42’000 Menschen entstehen. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Consult AG und des Immobiliendienstleisters IAZI. Voraussetzung wäre eine Lockerung der geltenden Bauvorschriften.

Die Studienautoren empfehlen, das kantonale Planungs- und Baugesetz anzupassen. Gemeinden sollen künftig auf geeigneten Industrie- und Gewerbearealen auch Wohnungen zulassen können. Dabei müssten die Bedürfnisse bestehender Betriebe berücksichtigt und preisgünstiger Wohnraum gefördert werden.

Hintergrund des Vorschlags ist die zunehmende Wohnungsknappheit im bevölkerungsreichsten Schweizer Kanton mit steigenden Preisen. «Die Situation birgt sozialen Sprengstoff», sagte Donato Scognamiglio, Studienmitautor und Chef des Immobilienberatungsunternehmens IAZI, an einer Medienkonferenz am Dienstag.

«Wenn mittlerweile Menschen 40 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben müssen, kann man das nicht einfach ignorieren.» Scognamiglio verwies dabei auf die jüngsten gewaltsamen Proteste in Frankreich und Italien.

In einem moderaten Szenario beziffert die Studie das Potenzial auf rund 16’000 Wohnungen auf 1245 Grundstücken in 115 Gemeinden. Die neuen Wohnhäuser könnten auf bislang unbebauten Teilflächen entstehen, ohne bestehende Gewerbebauten abzureissen oder zusätzliche Landschaft zu verbauen. Die zusätzliche Wohnreserve entspreche je nach Szenario 5 bis 9 Jahren der heutigen Wohnungslücke.

Wohnungsbau hält mit Bevölkerungswachstum nicht Schritt

Allein 2025 wuchs die Zürcher Bevölkerung um knapp 13’000 Personen. Im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 wurden nach Abzug der Abbrüche jährlich rund 2400 Wohnungen weniger gebaut, als rechnerisch für das Bevölkerungswachstum nötig gewesen wären.

Der Zürcher Regierungsrat sah bisher bei dem Anliegen keinen Handlungsbedarf. Das bestehende Zonenrecht biete bereits genügend Möglichkeiten für eine Mischung von Wohn- und Gewerbenutzungen, erklärte er im Mai in einer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss des Studienmitautors und EVP-Kantonsrats Donato Scognamiglio.

Die Studienautoren halten dagegen, dass die heutigen Planungsverfahren insbesondere für kleinere Bauvorhaben aufwendig seien. In anderen Kantonen gebe es teilweise flexiblere Regelungen. Scognamiglio will nun mit einen Vorstoss das Thema wieder aufs Tapet bringen. (awp/mc/pg)