Colliers Switzerland: Entwicklungsgrundstück mit Bestandsliegenschaften in Herrliberg verkauft

Zollikon – Colliers Switzerland verkaufte ein Entwicklungsgrundstück mit zwei Mehrfamilienhäusern an attraktiver Lage an die Ledermann Immobilien AG.

Im Auftrag einer Pensionskasse begleitete Colliers Switzerland den Verkauf eines rund 1’700 m2 grossen Entwicklungsgrundstücks in Herrliberg ZH. Derzeit befinden sich dort zwei Mehrfamilienhäuser. Für das Grundstück besteht ein ausgearbeitetes Vorprojekt, das den Bau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohnungen, einem Gewerberaum sowie elf Garagenplätzen umfasst. Das Vorprojekt kann von der Ledermann Immobilien AG übernommen werden.

«Die Kombination aus Seelage, Steuerattraktivität und limitierter Verfügbarkeit macht Herrliberg zu einem besonders gefragten Entwicklungsstandort», sagt Robert Hauri, Co-Owner und CEO von Colliers Switzerland AG, zum erfolgreichen Verkauf.

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz, Pfäffikon / SZ und Basel. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (Colliers Switzerland/mc/ps)