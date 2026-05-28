Varia US Properties schreibt weiter rote Zahlen

Zürich – Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties bleibt weiter in den roten Zahlen. Bereits in den vorangegangenen drei Jahren hatte die Gesellschaft jeweils Verluste zum Jahresauftakt geschrieben. Derweil läuft die Suche nach einem strategischen Partner.

Die Mieteinnahmen sanken in den Monaten Januar bis März um 13,2 Prozent auf 22,3 Millionen US-Dollar. Dies dürfte aber insbesondere auf den Verkauf von drei älteren Objekten zurückzuführen sein. Auf vergleichbarer Basis seien sowohl die Mieteinnahmen als auch die Mietausfallquote stabil geblieben, wie die auf US-Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen fokussierte Immobiliengesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Durch die weitere Optimierung des Portfolios drehte das Betriebsergebnis einschliesslich Neubewertungen mit 2,2 Millionen Dollar ins Plus, nach einem knappen Verlust von 0,3 Millionen im Vorjahr. Der EBITDA fiel indes ebenfalls aufgrund der geringeren Portfoliogrösse bei relativ fixen Kosten um 33 Prozent auf 5,8 Millionen Dollar. Unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag von 6,4 Millionen nach einem Verlust von 9,5 Millionen Dollar im Vorjahr.

Der Wert des Portfolios per 31. März sank auf 947,2 Millionen Dollar. Per Jahresende lag der Wert bei 1,05 Milliarden, das Portfolio setzte sich damals aus 22 Immobilien zusammen.

Suche nach strategischem Partner läuft

Bereits mit den Jahreszahlen hatte Varia angekündigt, einen strategischen Partner zur Rekapitalisierung und für wertsteigernde Expansion zu suchen. Dieser Prozess stösst gemäss der Mitteilung auf «grosses Interesse bei einer Vielzahl potenzieller Kapitalpartner.» Der Abschluss werde noch vor Jahresende erwartet. Damit sei das Unternehmen gut aufgestellt, um wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren, sobald die Transaktionsaktivität zunehme und sich die Fundamentaldaten wieder festigten.

Insgesamt habe der US-amerikanische Markt für Mehrfamilienhäuser im ersten Quartal weiterhin Anzeichen einer Erholung gezeigt und im Laufe des Jahres werde mit einer allmählichen Verbesserung beim Mietwachstum gerechnet. Wenn der Angebotsdruck 2027 nachlasse, solle sich ein stärkeres und nachhaltigeres Mietwachstum zeigen. Sobald sich der Markt stabilisiert und neue Akquisitionsmöglichkeiten entstehen, sollen auch EBITDA und FFO wachsen.

Es soll weiter gezielte Investitionen im bestehenden Portfolio zur Qualitätserhaltung geben, gleichzeitig würden die Vorbereitungen für «ausgewählte wertsteigernde Investitionen» im laufenden Jahr vorangetrieben. (awp/mc/pg)