Procimmo Real Estate SICAV – Residential: Erfolgreiche und vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung Procimmo SA hat erfolgreich rund 30 Millionen Franken für das Teilvermögen «Residential» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen. Die Kapitalerhöhung wurde vollständig gezeichnet.

Die Zeichnungsfrist dauerte vom 30. März bis 14. April 2026. Die Liberierung der neuen Aktien wird am 21. April 2026 erfolgen.

Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 217‘511 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien auf 3‘045‘154 erhöht.

Der Emissionserlös wird hauptsächlich zur Finanzierung gezielter Akquisitionen sowie teilweise für laufende Entwicklungsprojekte verwendet. (pd/mc)