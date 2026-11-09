Colliers Switzerland: International tätiges Tech-Unternehmen mietet Büroflächen in der Fraumünsterpost

Zürich – Die Fraumünsterpost erhält eine neue Mieterin: Colliers Switzerland hat im Auftrag der Swiss Prime Site Immobilien AG rund 2’500 m² Bürofläche an ein international tätiges Unternehmen aus der Tech-Industrie vermittelt.

Mit der Vermietung gewinnt die Fraumünsterpost ein international ausgerichtetes Unternehmen aus einer dynamischen Technologiebranche. Gleichzeitig unterstreicht der Abschluss die Attraktivität des Standorts für Unternehmen mit hohen Ansprüchen an Lage, Qualität und Arbeitsumfeld. Das denkmalgeschützte Gebäude wird derzeit umfassend saniert und als moderne Büroimmobilie neu positioniert. Auf fünf Geschossen entstehen insgesamt rund 6’100 m² Büroflächen. Die Sanierung folgt den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und verbindet den Erhalt historischer Bausubstanz mit einem nachhaltigen Gebäudekonzept.

1898 als Zürcher Hauptpost eröffnet, war die Fraumünsterpost über Jahrzehnte ein zentraler Knotenpunkt der Kommunikation und ist bis heute ein prägendes Gebäude im Herzen von Zürich. (pd/mc)