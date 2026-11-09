Regulierung droht Wohnungsneubau auszubremsen

Luzern – Besserer Mieterschutz, aber weniger Wohnraum? Aus Sicht institutioneller Anleger führt die zunehmende Regulierung des Immobilienmarkts zu einer weiteren Verknappung von Wohnraum und zu sinkenden Immobilienwerten. Dennoch wollen Pensionskassen künftig noch stärker in Wohnimmobilien investieren. Das zeigt eine neue Studie der Hochschule Luzern zu Immobilienanlagen.

In der Schweiz ist Wohnraum knapp. Doch über die richtigen Gegenmittel wird kontrovers diskutiert. Denn die Politik steht vor einem Zielkonflikt: Sie will Mietende schützen und zugleich dafür sorgen, dass mehr Wohnungen entstehen. Wie schwierig das ist, zeigt eine Studie der Hochschule Luzern: Institutionelle Anleger sind stark in Schweizer Wohnimmobilien investiert und wollen ihre Anlagen weiter ausbauen. Gleichzeitig sehen sie in der zunehmenden Regulierung das entscheidende Hindernis für Investitionen.

Regulierung führt das Sorgenbarometer an

81 Prozent der befragten Immobilieninvestoren gehen davon aus, dass zunehmende Regulierung den aktuellen Immobilienzyklus beenden könnte (Abbildung 1). Damit ist die Regulierung die grösste Sorge der Anleger – deutlich vor klassischen Immobilienrisiken wie einem Einbruch des Wirtschaftswachstums (53 Prozent), einem Rückgang der Einwanderung (47 Prozent) oder einem über längere Zeit erhöhten Zinsniveau (41 Prozent). Als besonders einschränkend beurteilen die Investoren den Mieterschutz, Bau- und Nutzungsvorschriften sowie die Komplexität und Dauer behördlicher Verfahren.

Sinkende Werte und Kaufpreise erwartet

Eine Mehrheit von 53 Prozent der Investoren erwartet, dass Mieterschutzmassnahmen in einem stark regulierten Markt kurzfristig keinen Einfluss auf die Mieten haben. Langfristig erwarten jedoch 68 Prozent tiefere Mieten im regulierten Bereich. Zudem deutet die Forschung darauf hin, dass Mieten im nicht regulierten Bereich dafür stärker steigen dürften. Auffällig ist, dass 60 Prozent kurzfristig und 65 Prozent langfristig mit sinkenden Immobilienwerten im regulierten Markt rechnen. Auch bei den Kaufpreisen erwartet eine Mehrheit Rückgänge.

Wohnungsmangel könnte zunehmen

Wenn sich Investitionen weniger lohnen, sinkt der Anreiz, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. So gehen je nach Anlegertyp 65 bis 92 Prozent davon aus, dass strikt umgesetzte Mieterschutzmassnahmen das Wohnungsangebot verringern (Abbildung 2). Zudem investieren 78 Prozent laut Studie vermehrt in Regionen mit liberalem Mietrecht. Damit könnte Kapital künftig also gerade dort fehlen, wo der Wohnungsmangel besonders gross ist. «Es droht eine Art Teufelskreis: Die Befragten erwarten in stark regulierten Märkten eine Verschärfung der Wohnungsknappheit, womit die Mieten weiter steigen werden», ordnet Co-Studienautor Stephan Kloess ein.

Pensionskassen wollen Immobilienquote weiter ausbauen

Trotz der Regulierungssorgen bleibt der Anlageappetit hoch: Die befragten Pensionskassen haben 25,1 Prozent ihres Gesamtvermögens in Immobilien angelegt; im Vorjahr lag die Immobilienquote bei 24,3 Prozent. Auch künftig wollen die Pensionskassen ihre Investitionen in Schweizer Wohnimmobilien deutlich ausbauen. Für den angespannten Wohnungsmarkt ist das Investitionsinteresse der Anleger zwar grundsätzlich ein positives Signal. Zusätzliches Kapital fliesst nach Ansicht der Investoren jedoch nicht automatisch in die Schaffung neuen Wohnraums.

So befürchten knapp 70 Prozent der befragten Investoren, dass der Markt die hohen Anlagevolumina nur begrenzt aufnehmen kann. Die Folge ordnet John Davidson, Co-Autor der Studie, ein: «Immobilienpreise würden weiter steigen und damit die Renditen sinken.» Werden durch regulatorische Hürden Neubauten und Sanierungen erschwert, verstärkt sich diese Dynamik. «Entscheidend für den Wohnungsmarkt ist also nicht allein die Frage, wie viel Kapital investiert wird, sondern ob daraus zusätzlicher und erneuerter Wohnraum entsteht», sagt Co-Studienautor Daniel Steffen. (HSLU/mc/pg)

Über die Studie

Die Studie «Immobilienanlagen: Und jährlich grüsst das Murmeltier?» untersucht zum fünften Mal die Anforderungen institutioneller Anleger an Immobilien- und Hypothekenanlagen. Sie wurde von John Davidson und Daniel Steffen vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern sowie Stephan Kloess (KRE KloessRealEstate) durchgeführt. An der anonymisierten Online-Befragung von Ende Mai bis Mitte Juli 2026 nahmen 249 Anleger teil: 134 Pensionskassen und Sammelstiftungen, 52 Anlagestiftungsprodukte, 36 Fonds, 13 Versicherungen und erstmals 14 Family Offices. Die teilnehmenden Pensionskassen und Sammelstiftungen verwalten zusammen CHF 724 Milliarden und decken knapp 60 Prozent des gesamten Pensionskassenvermögens ab. Die Aussagen zu den Folgen der Regulierung geben Einschätzungen und Strategien der Befragten wieder.

