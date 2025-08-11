Colliers Switzerland: Liegenschaft direkt beim Bahnhof Winterthur komplett vermietet

Winterthur – Im Auftrag der bisherigen Mieterin konnte Colliers Switzerland alle Büroflächen an der Wartstrasse 2 in Winterthur vermieten.

Die bisherige Mieterin beauftragte Colliers Switzerland, ein Unternehmen der Intercity Group, mit der Suche nach neuen Mietern für die attraktive Büroliegenschaft direkt beim Bahnhof Winterthur. Die 1’860 m2 grossen Flächen erstrecken sich über fünf Geschosse und wurden im Rohbau angeboten. Nun konnte Colliers Switzerland für alle Räumlichkeiten Mietverträge abschliessen, unter anderen mit einer Augenarztpraxis, einem Architekturbüro und einer Schule für Deutsch- und Integrationskurse. (pd/mc)