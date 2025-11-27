Colliers Switzerland: Mehrere neue Mietparteien für das Konnex in Baden
Zürich – Colliers Switzerland hat für das Konnex in Baden mehrere Mietparteien gewonnen. Von den rund 32’000 m2 Büro- und Gewerbeflächen sind bis heute 22’000 m2 vermietet.
Colliers Switzerland vermarktet an der Brown Boveri Strasse 7 in Baden rund 32’000 m2 umfassende Büro- und Gewerbeflächen. Das innovative und nur fünf Gehminuten vom Badener Hauptbahnhof entfernt gelegene Stadt-in-Stadt-Konzept Konnex ist mit LEED Gold und Minergie zertifiziert.
In diesem Jahr gewann Colliers Switzerland neue Mietparteien für folgende Flächen:
- 570 m2 für Dr. med. Carolina de Bakker, Praxis für Gastroenterologie
- 456 m2 für The Weir Group International SA, ein weltweit tätiges Unternehmen für technische Lösungen im Bereich Mineralien
- 823 m2 für die Kantonale Schule für Berufsbildung (ksb)
- über 1’070 m2 für die Stiftung ECAP, ein Bildungsinstitut
- und 456 m2 für OBT AG, eine Schweizer Treuhand-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft.
Weitere Informationen zum Konzept und zu freien Mietflächen finden Sie unter konnex-baden.ch. (Colliers Switzerland/mc/ps)
Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte
Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern,
Zug, St. Moritz und Pfäffikon / SZ. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne.