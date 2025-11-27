Colliers Switzerland: Mehrere neue Mietparteien für das Konnex in Baden

Zürich – Colliers Switzerland hat für das Konnex in Baden mehrere Mietparteien gewonnen. Von den rund 32’000 m2 Büro- und Gewerbeflächen sind bis heute 22’000 m2 vermietet.

Colliers Switzerland vermarktet an der Brown Boveri Strasse 7 in Baden rund 32’000 m2 umfassende Büro- und Gewerbeflächen. Das innovative und nur fünf Gehminuten vom Badener Hauptbahnhof entfernt gelegene Stadt-in-Stadt-Konzept Konnex ist mit LEED Gold und Minergie zertifiziert.

In diesem Jahr gewann Colliers Switzerland neue Mietparteien für folgende Flächen:

570 m2 für Dr. med. Carolina de Bakker, Praxis für Gastroenterologie

456 m2 für The Weir Group International SA, ein weltweit tätiges Unternehmen für technische Lösungen im Bereich Mineralien

823 m2 für die Kantonale Schule für Berufsbildung (ksb)

über 1’070 m2 für die Stiftung ECAP, ein Bildungsinstitut

und 456 m2 für OBT AG, eine Schweizer Treuhand-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft.

Weitere Informationen zum Konzept und zu freien Mietflächen finden Sie unter konnex-baden.ch. (Colliers Switzerland/mc/ps)

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte

Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern,

Zug, St. Moritz und Pfäffikon / SZ. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne.