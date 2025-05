Colliers Switzerland: Retailfläche am Talacker 21 in Zürich an Pascucci vermietet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Swiss Prime Site Immobilien konnte Colliers Switzerland eine 293 m2 grosse Fläche an das italienische Café Pascucci vermieten.

Colliers Switzerland übernahm im Auftrag der Eigentümerin die Vermarktung einer attraktiven Retailfläche am Talacker 21 in Zürich, nur wenige Gehminuten vom Paradeplatz entfernt. Nun konnte Colliers Switzerland das italienische Café mit Weinhandlung Sagino als neuen Mieter gewinnen. Das erfolgreiche italienische Unternehmen eröffnet am Talacker seinen ersten Schweizer Standort; die Eröffnung ist auf Herbst 2025 geplant. (Colliers Switzerland/mc/ps)

