Colliers Switzerland: Retailfläche an der Hertensteinstrasse 32 in Luzern an Mc PaperLand vermietet

Zürich – An bester Einkaufslage in Luzern konnte Colliers Switzerland eine 260 m2 grosse Fläche an die Andreas Kümin AG (Mc PaperLand) vermieten.

Für den Fonds Schroder ImmoPLUS übernahm Colliers Switzerland die Vermarktung einer attraktiven Retailfläche mitten in der Luzerner Altstadt. Die rund 260 m2 grossen Räumlichkeiten erstrecken sich über zwei Geschosse. Als neuen Mieter konnte Colliers Switzerland den Papeterie- und Bürofachmarkt Mc PaperLand der Andreas Kümin AG gewinnen. Mc PaperLand bietet seit über 30 Jahren eine persönliche Fachberatung und ein breites Sortiment an Papeterie, Büroartikel, Geschenkartikel sowie ein umfangreiches Ballon- und Partysortiment. Mit dem neuen Standort an der Hertensteinstrasse 32 in Luzern baut Mc PaperLand seine Präsenz weiter aus. Mietbeginn ist im Sommer 2025. (Colliers Switzerland/mc/ps)

