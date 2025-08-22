Colliers Switzerland: Über 1100 m2 grosse Bürofläche für Pharma-Unternehmen in Zug gefunden

Zug – Colliers Switzerland wurde von einem internationalen Pharma-Unternehmen beauftragt, eine Bürofläche in Zug zu finden. Im modernen Gebäudekomplex Opus fand sich eine geeignete Fläche.

Das Tenant-Representation-Team von Colliers Switzerland konnte für ein biopharmazeutisches Unternehmen eine 1’128 m2 umfassende Bürofläche anmieten. Die Liegenschaft an der Dammstrasse 23 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zug und gehört zum Gebäudekomplex Opus, ein wichtiger Cluster für Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie Firmen aus anderen hoch innovativen Branchen. Der Mieter hat die Räumlichkeiten per August 2025 übernommen und baut diese vor dem Einzug noch um. (pd/mc/pg)