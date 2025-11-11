Colliers Switzerland: Verkaufsfläche am Berner Loryplatz an die Migros Aare vermietet

Zollikon/Zürich – Im Auftrag der Eigentümerschaft hat Colliers Switzerland eine 252 m2 grosse Retail-Fläche am Loryplatz in Bern an die Migros Aare vermietet. Der geplante VOI-Laden wird das stark frequentierte Stadtquartier noch attraktiver machen.

Colliers Switzerland übernahm im Auftrag der Eigentümerschaft die Vermarktung des attraktiven, zweigeschossigen Gebäudes an der Könizstrasse 1, direkt am Berner Loryplatz. Die Mietflächen umfassen eine 252 m² grosse Verkaufsfläche im Erdgeschoss sowie Lager- und Supportflächen im Untergeschoss.

Als langjährige Mieterin konnte Colliers Switzerland die Migros Aare für das Ladenkonzept VOI gewinnen.

Die Eröffnung des neuen VOI-Ladens ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Der hervorragend erschlossene Loryplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Inselspital. Er ist ein beliebter Treffpunkt im Quartier und war in der Vergangenheit schon einmal Migros-Standort: Das in den 50erJahren erstellte Gebäude wurde bis 2009 über Jahrzehnte als Migros-Filiale genutzt. (Colliers Switzerland/mc/ps)

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte

Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht/Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon SZ. Colliers Switzerland in Zollikon/Zürich, Basel, Genf und Lausanne.