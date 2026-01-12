Colliers Switzerland verkauft zwei Wohnliegenschaften in Rapperswil SG und Rüti ZH an eine Sammelstiftung

Zollikon/Zürich – Im Auftrag einer lokalen Kulturstiftung schloss Colliers Switzerland erfolgreich den Verkauf eines Portfolios mit zwei vollvermieteten Mehrfamilienhäusern ab.

Colliers Switzerland bot die Objekte in Rapperswil und Rüti sowohl einzeln als auch im Paket zum Verkauf an. Den Zuschlag für beide Liegenschaften erhielt eine Sammelstiftung. Die Mehrfamilienhäuser befinden sich an zentralen Standorten mit guter Verkehrsanbindung und verfügen über erhebliches Entwicklungspotenzial.

«Die begehrte Makrolage in Kombination mit einer stabilen Ertragsstruktur und den ausgeprägten Entwicklungsmöglichkeiten resultierte in einer hohen Nachfrage», sagt Dr. Martin Greiner, Head of Capital Markets, und fügt an: «Durch das gezielte Aufzeigen des Potenzials konnten wir die Assets optimal am Markt positionieren und einen zeitnahen Verkauf sicherstellen.»

Robert Hauri, CEO und Co-Owner von Colliers Switzerland, ergänzt: «Objekte mit Wohnnutzung an guten Lagen bleiben im aktuellen Marktumfeld die begehrteste Anlageklasse.»

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie's International Real Estate in Küsnacht/Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon SZ. Colliers Switzerland in Zollikon/Zürich, Basel, Genf und Lausanne.