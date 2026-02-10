Colliers Switzerland: Vollvermietung im Züricher Bürohaus Josef erreicht

Zollikon / Zürich – Im Auftrag der Pensimo Management AG hat Colliers Switzerland für das Bürohaus an der Josefstrasse 212-218 fünf neue Mietparteien gewonnen.

Seitdem die ehemalige Ankermieterin Migros das Bürohaus Josef mehrheitlich verlassen hat, ist es Colliers Switzerland gelungen, über 5’000 Quadratmeter Büroflächen neu zu vermieten. Die Liegenschaft ist im Eigentum der Immobilien-Anlagestiftung Turidomus und befindet sich unweit des Bahnhofs Zürich Hardbrücke im pulsierenden Kreis 5.

Diese fünf Mietparteien übernehmen folgende Flächen:

Rund 2’600 m² | Swissquote Bank AG: Schweizer Leader im Digital Banking.

Rund 410 m² | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Zürich AG (HHM Gruppe): Spezialisiert auf GesamtGebäudetechnik-Planung (HLKSE+) für Hochbau- und Infrastrukturbauten.

Rund 640 m² | Berta Kommunikationsplan AG: Eine partnergeführte Agentur für Strategie und Kommunikation für Unternehmen, Verbände und Politik.

Rund 940 m² | Hauptsitz Schweizer Jugendherbergen: Seit über 100 Jahren die ideale Adresse für budget- und umweltbewusste Reisende.

Rund 430 m² | Fotokite AG: Entwickler von vollständig autonomen, beständigen und zuverlässigen Systemen, die Teams im Bereich der öffentlichen Sicherheit ein besseres Situationsbewusstsein ermöglichen.

Weitere Informationen zum Bürohaus Josef finden Sie unter buerohausjosef.ch. (Colliers Switzerland/mc/ps)

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte

Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon / SZ. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne.