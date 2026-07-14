Das Comeback Europas

Abseits des Mainstreams gegen den Strom auf der Jagd nach verborgenen Werten suchen. Das drückt den aktiven Investmentansatz aus, der momentan stark für Europa spricht.

Von Stefan Hirter, Head of Distribution German Speaking Switzerland & Liechtenstein, Alken Fund

Wer in diesem Umfeld nicht auf passive Strategien setzt, muss einen konsequent fundamentalen, stark aktiven Stil pflegen und frei von Benchmarkzwängen investieren. Im Mittelpunkt steht die Suche nach unterbewerteten, häufig übersehenen Unternehmen, deren langfristiges Potenzial der Markt noch nicht richtig einschätzt. Drei Punkte sind dafür wichtig: der Blick auf die Bewertung nachhaltiger Ertragskraft, das Verständnis struktureller Trends und die Geduld mit einem langfristigen Anlagehorizont. Kurzfristige Marktschwankungen sollte man bewusst ausblen¬den.

Optimistischer Ausblick

Auf Sektorebene sind aktuell Industriewerte, Kommunikations- und IT-Werte interessant, welche in der Benchmark deutlich untergewichtet sind. Finanztitel sind hingegen weniger en vogue. Aufgrund der hervorragenden Aussichten sind Nebenwerte derzeit stark zu bevorzugen. Trotz anhaltender Marktvolatilität kann man für die Zukunft optimistisch bleiben: Das laufende Jahr wird sicher kein entspanntes Jahr für die Märkte in der Breite, sondern ein Jahr der gut geführten Unternehmen und derjenigen, die sie sorgfältig auswählen. Strukturelle Trends wie KI, die steigende Produktivität weltweit und der Investitionszyklus in Europa schaffen ein Umfeld, in dem aktives Stock Picking weiter klar im Vorteil ist. Der Siegeszug der KI markiert den Beginn eines strukturellen Effizienzschubs, der Unternehmensgewinne weltweit stützen wird und auch in Europa immer stärker ankommt.

Attraktives Umfeld für europäische Unternehmen

Gleichzeitig erlebt Europa nach Jahren der Zurückhaltung einen erheblichen Investitionsschub. Bereits beschlosse¬ne Programme in Höhe von rund 1,5 Billionen Euro fliessen in Infrastruktur, Digitalisierung, Energieversorgung und Mobilität. Diese Massnahmen schaffen ein aussergewöhnlich attraktives Umfeld für europäische Unternehmen – insbe¬sondere für kleinere und mittelgrosse, innovationsstarke Firmen, die von den strukturellen Trends profitieren.

Europa erscheint nicht nur aufgrund der fiskalischen Impulse deutlich attraktiver, sondern auch aufgrund seiner im globa¬len Vergleich moderaten Bewertungen und einer geringeren Marktkonzentration als in den USA. Während US-Indizes zunehmend von einer kleinen Gruppe grosser Technologiekonzerne dominiert werden und damit erhebliche Klumpenrisiken aufweisen, bieten die europäischen Aktienmärkte breitere, diversifiziertere Chancen.

Fazit

Mit den Strategien von Alken Fund ist man in Europa ausgezeichnet positioniert. Das aktive Management und das bewusste Eingehen von Risiko bietet Mehrwert und generiert Alpha in fast allen Kalenderjahren seit der Auflegung der Strategien. Diverse Auszeichnungen von Citywire unterstreichen diese eindrückliche Leistung.

www.alken-fund.com