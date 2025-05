DHG Holding baut Präsenz in den VAE aus und treibt neue Entwicklungen in der Region Zürich voran

Zürich – Die in Zürich ansässige Immobilien- und Baugruppe DHG Holding erweitert ihre Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) als Schlüsselmarkt ihrer globalen Wachstumsstrategie. Nach dem erfolgreichen Start ihres ersten Projekts in Dubai im vergangenen Jahr lanciert DHG im Jahr 2025 zwei weitere ambitionierte Wohnbauprojekte und stärkt damit ihre Position als einer der führenden europäischen Entwickler im dynamischen Immobilienmarkt Dubais.

«Helvetia Residences» im Plan, zwei weitere Projekte in Entwicklung

Das Vorzeigeprojekt der DHG in den VAE, «Helvetia Residences», befindet sich derzeit im Bau und soll im Juni 2026 fertiggestellt werden. Die Anlage umfasst 430 Wohnungen sowie hochwertige Gemeinschaftseinrichtungen für ein modernes, urbanes Lebensgefühl. Im ersten Quartal 2025 sicherte sich DHG zudem zwei weitere Grundstücke, auf denen insgesamt rund 210 neue Wohneinheiten entstehen sollen. Der Baustart ist für Ende dieses Jahres geplant. Die Grundstücke liegen in den Bezirken Meydan und Dubai Islands – beides aufstrebende Wohnlagen im Rahmen des Dubai Urban Master Plan 2040, dem zentralen Entwicklungsprogramm der VAE für das zukünftige Wachstum des Emirats.

Schweizer Qualität als differenzierendes Markenversprechen

Die drei Projekte zusammen entsprechen einem Gesamtentwicklungsvolumen von über CHF 310 Millionen und unterstreichen das langfristige Engagement der DHG im hochwertigen Wohnsegment in Dubai. Schweizer Qualität und Präzision in Verbindung mit strategisch gewählten Standorten versprechen nachhaltigen Mehrwert und attraktive Renditen – ein Ansatz, der sowohl bei lokalen als auch europäischen Anlegern auf grosses Interesse stösst, darunter auch eine wachsende Zahl von Investorinnen und Investoren aus der Schweiz.

Dieses Engagement entspricht einem breiteren Markttrend: Dubai behauptet bereits im vierten Jahr in Folge seine Position als weltweit führender Standort für Greenfield-Auslandsinvestitionen (FDI), wie aus den Daten von fDi Markets, einer Abteilung der Financial Times, hervorgeht. Das Interesse europäischer Kapitalgeber wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen.

«Unsere Expansion in die VAE ist ein ausserordentlicher Erfolg und zeigt die internationale Attraktivität unserer qualitätsorientierten Immobilienentwicklungen. Mit drei bedeutenden Projekten in Dubai und einer wachsenden internationalen Präsenz positionieren wir die DHG strategisch und unterstreichen gleichzeitig unser Schweizer Erbe, höchste Branchenstandards zu liefern. Unsere Wurzeln bleiben jedoch in der Schweiz fest verankert. Eine starke Projektpipeline bestätigt unser Engagement für hochwertigen Wohnraum im Heimmarkt», sagt Blagoje Antic, Verwaltungsratspräsident und Gründer der DHG Holding.

Neuer Wohnraum für Kanton Zürich

Parallel zur internationalen Expansion bleibt DHG Holding dem Schweizer Immobilienmarkt treu: Im Jahr 2025 werden mit der Fertigstellung der Neubauprojekte in Höri und Hedingen ingesamt 63 neue Wohneinheiten geschaffen. Zusätzlich werden in Affoltern am Albis und Glattbrugg total 57 Wohnungen saniert. Mit über 2.5 Millionen Quadratmetern erstellter Nutzfläche und einem Mietportfolio von mehr als 1’000 Wohnungen festigt DHG ihre Rolle als Anbieterin von hochwertigem Wohnraum mit Mehrwert für die Bevölkerung im Grossraum Zürich. (DHG/mc)