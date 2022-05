Dienstleistungs-Aufträge gewinnen: Welche Möglichkeiten stehen online zur Verfügung?

Amsterdam – Heutzutage stehen Unternehmen viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, um Aufträge für die angebotenen Dienstleistungen zu gewinnen. Vor allem im Internet gibt es in diesem Bereich neue und innovative Methoden, um interessierte Konsumenten zu erreichen.

Im Idealfall verwendet der Dienstleister mehrere Wege zur gleichen Zeit, um die Erfolgschancen zu steigern.

Eigene Firmenwebseite aufbauen und optimieren

Mit einer eigenen Webseite kann sich das Unternehmen inklusive seiner Mitarbeiter im Internet präsentieren. So erhalten Nutzer auf der ganzen Welt einen umfassenden Einblick im Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen. Wichtig ist ein professioneller Internetauftritt, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Veraltete und fehlerhafte Webseiten sorgen für eine hohe Absprungsquote der Besucher. Ausschlaggebend ist das Aufführen von stichhaltigen Argumenten, warum die Verbraucher sich für das Angebot entscheiden sollten. Des Weiteren sind eine optimale Nutzerfreundlichkeit und schnelle Ladezeit entscheidend. Wer sich durch ein verwirrendes Labyrinth an Informationen mühselig und langsam durchklicken muss, verliert rasch das Interesse. Damit die Webseite ein gutes Ranking erhält, spielt die Suchmaschinenoptimierung eine sehr wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Inhalte, das Design und die Performance optimiert als auch Verlinkungen zu anderen Webseiten generiert.

Internetplattformen für Dienstleister nutzen

Wenn sich Verbraucher auf die Suche nach einem geeigneten Dienstleister machen, finden sie im Internet eine extrem große Menge an Informationen. Deswegen nimmt dieser Prozess viel Zeit in Anspruch und gestaltet sich oft sehr kompliziert. Als Lösung für dieses Problem werden auf der Internetplattform trustlocal.de lokale Unternehmen mit Konsumenten zusammengebracht. Potenzielle Kunden erhalten eine Sammlung an hilfreichen Informationen, welche direkt an einem zentralen Ort aufbereitet zur Verfügung stehen. Auf diese Weise haben die Nutzer die besten lokalen Dienstleister sofort im Überblick und können sie anschließend kontaktieren.

Die Angebote der Social Media nutzen

Inzwischen machen Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt von mindestens einem Kanal der Social Media häufigen oder sogar täglichen Gebrauch.

Dazu gehören unter anderem:

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Neben einer privaten Nutzung lassen sich dort auch geschäftliche Profile anlegen. Im Vergleich zu herkömmlichen Werbemaßnahmen ist diese Marketingmethode sehr kosteneffizient. Damit lässt sich die anvisierte Zielgruppe schnell und einfach erreichen sowie in einem konstanten Kontakt mit ihr bleiben.

Online-Marketing erfolgreich implementieren

Bei der Akquise von neuen Kunden zeigen sich schnell die diversen Vorteile des Online-Marketings. Im Vergleich zur Werbung in Presse, Funk und Fernsehen sind die Kosten überschaubar. So können sich auch neu gegründete Startups mit einem geringen Marketingbudget diese Werbemaßnahmen leisten und zeitnah Erfolge erzielen. Außerdem lässt sich das digitale Marketing flexibel einsetzen und bei Bedarf anpassen, wenn sich die Auftragslage oder die Angebote verändern sollten. Da beim Online-Marketing viele Kundendaten gewonnen werden, dienen die erhaltenen Informationen als maßgeblicher Wettbewerbsvorteil. Dienstleister können mit deren Hilfe die Strategie der Online Kampagne an der Zielgruppe ausrichten sowie die Angebote, Designs und Verkaufsargumente auf sie zuschneiden. Mit Hilfe der aufgeführten Faktoren lassen sich die Streuverluste relativ klein halten.

Fazit

Mittlerweile steht jedem Dienstleister eine große Bandbreite an Möglichkeiten zur Auswahl, welche online für die Gewinnung von neuen Aufträgen zur Verfügung stehen. Die genannten Methoden sind kostengünstiger als herkömmliche Vorgehensweisen, damit zeigen sich schnell die ersten Erfolge und der Umsatz lässt sich nachhaltig erhöhen. (TL/mc/hfu)