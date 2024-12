Doppelstern im galaktischen Zentrum der Milchstrasse entdeckt

Durch einen Zufall sind Forscher auf einen Doppelstern gestossen, der das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstrasse in einer engen Umlaufbahn umkreist. Das ist bislang von keinem anderen Doppelstern bekannt.

In der unmittelbaren Umgebung des grossen schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstrasse ist ein Forschungsteam aus Deutschland und Tschechien auf einen Doppelstern gestossen. Solche Sternenpaare sind für sich genommen nichts Besonderes – die meisten Sterne sind keine Einzelgänger, sondern bilden Paare oder sogar Mehrfachsysteme.

Doch das jetzt aufgespürte Himmelsobjekt D9 ist etwas Besonderes: Es ist der bislang einzige Doppelstern, der das supermassereiche schwarze Loch auf einer engen Umlaufbahn umkreist, wie die Wissenschaftler im Fachblatt «Nature Communications» betonen.

«Schwarze Löcher sind nicht so zerstörerisch, wie wir dachten», sagte Erstautor Florian Peissker von der Universität Köln. Bereits in den Neunzigerjahren entdeckten Astronomen im Mittelpunkt unserer Galaxie, der Milchstrasse, ein schwarzes Loch mit der viermillionenfachen Masse unserer Sonne. Zunächst gingen Himmelsforscher davon aus, in der Umgebung des schwarzen Lochs könnten aufgrund der starken Schwerkraft keine Sterne entstehen. Inzwischen mussten sie sich jedoch korrigieren: Sogar im engsten Umkreis von weniger als einem Lichtjahr ziehen viele Sterne ihre rasante Bahn.

Durch Zufall entdeckt

Die Sterne erreichen teilweise Geschwindigkeiten von mehreren Tausend Kilometern pro Sekunde, nur so können sie der starken Anziehungskraft des schwarzen Lochs entkommen. Bei derart extremen Verhältnissen wunderte es die Forscher nicht, dass es in dieser Region nur einzelne Sterne, aber keine Doppelsterne zu geben schien. Doch auch hier müssen die Astronomen durch die Entdeckung von D9 nun ihre Ansichten revidieren.

