Etappen-Sieg für Schweizer KMU: Schluss mit Wettbewerbsvorteil für China-Päckli

Bern – Das Schweizer Gewerbe kann einen Etappensieg verbuchen: Der Ständerat überweist sehr klar zwei Motionen von sgv-Präsident und Ständerat Fabio Regazzi gegen Wettbewerbsverzerrungen im Ver­sandhandel. Das ist ein wichtiger Erfolg für den Schweizerischen Gewerbeverband sgv im Kampf für faire Wettbewerbs­be­dingungen.

Die massive Zunahme unkontrollierter Kleinsendungen aus Asien, insbesondere aus China, gefährdet nicht nur die Produktesicherheit, sondern setzt Schweizer KMU unfair unter Druck. Jetzt hat der Ständerat die Motion 25.4666 für mehr Produktesicherheit und gegen unlauteren Wettbewerb bei Kleinsendungen (37:1 Stimmen) sowie die Motion 25.4671 für die Gleichbehandlung des Schwei-zer Vertriebs (41:0 Stimmen, 1 Enthaltung) gegenüber dem ausländischen Vertrieb klar überweisen.

«Es ist inakzeptabel, dass ausländische Plattformen durch veraltete Postregeln bis zu viermal schwerere oder dreimal grössere Sendungen zu deutlich tieferen Tarifen versenden können, während Schweizer KMU mit strengen Vorgaben und höheren Kosten belastet werden.» Fabio Regazzi, Ständerat und Präsident des sgv

Das hat Signalwirkung: Die Politik erkennt die Dringlichkeit, faire und transparente Regeln für alle Akteure zu schaffen. «Es ist inakzeptabel, dass ausländische Plattformen durch veraltete Postregeln bis zu viermal schwerere oder dreimal grössere Sendungen zu deutlich tieferen Tarifen versenden können, während Schweizer KMU mit strengen Vorgaben und höheren Kosten belastet werden», sagt Fabio Regazzi, Präsident der sgv.

Engagement des sgv zeigt Wirkung

Die Annahme beider Vorstösse unterstreicht die breite politische Unterstützung für faire Wettbewerbsbedingungen und mehr Produktesicherheit. Nun liegt der Ball beim Nationalrat, wo parallele Motionen von Nationalrätin Nadine Gobet (FDP/VD) eingereicht wurden. Der sgv erwartet eine zügige Annahme, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer KMU nachhaltig zu stärken. (sgv/mc/ps)