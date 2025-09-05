Forscher entwickeln ADHS-Diagnostik für Hunde

Auch Hunde können ADHS-Symptome zeigen. Forscher haben nun ein System entwickelt, wie man die Fellnasen darauf untersuchen kann. Dabei kommt es auch auf menschliche Mithilfe an.

Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität: Auch Hunde zeigen Wissenschaftlern zufolge Merkmale, die den Symptomen von ADHS beim Menschen ähneln. Für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung gibt es bei Menschen definierte Diagnosemethoden. Ungarische Verhaltensforscher haben nun ein System entwickelt, mit dem man ADHS-ähnliche Symptome bei Hunden diagnostizieren können soll.

An der Studie der ungarischen Forscher nahmen den Studienangaben zufolge 1872 Familienhunde und ihre Halterinnen und Halter teil. Die Forscher nutzten dann den entwickelten Fragebogen und die »Dog ADHD and Functionality Rating Scale« (DAFRS), die das Verhalten von Hunden aus zwei Perspektiven bewertet.

