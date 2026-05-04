Rolling Stones lüften das Geheimnis um das neue Album

Seit Wochen sorgen die legendären Rolling Stones mit geheimnisvollen Aktionen für Aufsehen – und wecken Hoffnungen der Fans auf eine neue Platte. Nun zeigt die Band das Cover und verrät auch, wie das Album heissen soll.

Das neue Album der legendären Rolling Stones heisst «Foreign Tongues». Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood veröffentlichten jeweils in Teilen das mutmassliche Cover sowie den Titel der Platte, die am 10. Juli erscheinen soll, auf Instagram. Es ist das 25. Album der Rockikonen.

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