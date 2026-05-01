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Bangkok: Schmugglerin mit 30 Schildkröten unter der Kleidung erwischt
Panorama

Bangkok: Schmugglerin mit 30 Schildkröten unter der Kleidung erwischt

Bangkok: Schmugglerin mit 30 Schildkröten unter der Kleidung erwischt
Ein Teil der Schildkröten am Flughafen Bangkok nach ihrer Beschlagnahmung. (Foto: Thailand's Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) / AFP / SPIEGEL)
Von moneycab

Die junge Frau bewegte sich bei der Sicherheitskontrolle seltsam, das machte das Personal misstrauisch: Eine Thailand-Reisende ist mit 30 Schildkröten am Körper erwischt worden. Nicht alle Tiere überlebten die Aktion.

Eine 19-Jährige aus Taiwan ist mit einem ungewöhnlichen Schmuggelversuch am Flughafen Bangkok aufgeflogen. Die junge Frau hatte Dutzende lebende Schildkröten mit Klebeband an ihrem Körper fixiert. Die Passagierin wollte von Thailand aus zurück in die Heimat – dann aber wurden Sicherheitsbeamte auf ihr auffälliges Verhalten aufmerksam, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf Wildtierinspektoren am Suvarnabhumi Airport berichtete.

Bei einer genaueren Untersuchung entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Stoffbeutel an ihrem Körper, in denen 30 unter Schutz stehende Indische Sternschildkröten (Geochelone elegans) versteckt waren. Der Handel mit den Tieren ist sehr lukrativ, aber verboten. Nach Angaben der Behörden war eine Schildkröte bereits tot.

Die Tiere wurden sichergestellt, die Frau festgenommen. Medienberichten zufolge soll sie Flugbegleiterin für eine vietnamesische Fluggesellschaft sein. Gegen sie wird nun wegen Verstössen gegen das Artenschutzgesetz ermittelt. Geprüft wird zudem, ob die Frau zu einem Tierschmuggler-Netzwerk gehörte.

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