Franklin Templeton: Anleger sollten von weiteren Zinssenkungen der EZB ausgehen

Von Marcus Weyerer, Director of ETF Investment Strategy EMEA bei Franklin Templeton

Während die Leitzinsen vorerst attraktiv bleiben, hat die EZB einen Zinssenkungszyklus eingeleitet und signalisiert, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich sind. Für Anleger mit strategischen Barreserven könnte es sich daher lohnen, Alternativen zu Bankeinlagen oder Geldmarktfonds in Betracht zu ziehen.

Es spricht aber auch einiges dafür, dass die EZB möglicherweise noch aggressiver kürzen muss, als der Markt derzeit erwartet. Mit Trumps neuem Zollregime, das allmählich Gestalt annimmt, könnte die Europäische Union besonders verwundbar sein. Diese Anfälligkeit ist auf den hohen Handelsüberschuss mit den USA, das schleppende Wirtschaftswachstum und ein politisch fragiles Umfeld in der gesamten EU zurückzuführen.

Derzeit deuten die impliziten Marktzinsen auf eine EZB-Einlagefazilität von weniger als 2 % zum Jahresende hin, gegenüber 2,75 % heute. Ein Anleger, der die täglichen Bareinlagen verlängert, könnte von jetzt bis Ende Dezember eine Gesamtrendite von rund 1,9 % erzielen, vorausgesetzt, die Zentralbank folgt dem vorgeschriebenen Weg. Das Basisszenario sieht weitere Senkungen um etwa 50 Basispunkte im Laufe des Jahres vor. In einem solchen Szenario würde ein hypothetischer Baranleger eher 1,7 % verdienen. Sollte sich die EZB aus irgendeinem Grund dazu entschliessen, bei den Zinssenkungen vorsichtiger vorzugehen, und die Endzinsen um 25 Basispunkte oder sogar 50 Basispunkte über dem Preis liegen, würde dies natürlich einer täglichen Cash-Strategie zugutekommen und man könnte damit eine Gesamtrendite von 2,0 % bzw. 2,10 % erzielen.

Vergleicht man dies mit einer Strategie mit kurzer Laufzeit mit einem AA-Rating und einer effektiven Duration von unter einem Jahr, so stellt man zunächst fest, dass die Anfangsrendite mit 2,5 % etwas weniger attraktiv erscheint. Das liegt daran, dass die Zinsstrukturkurve derzeit bis zu 2 Jahre invertiert ist. Geht man jedoch wiederum davon aus, dass die EZB dem vom Markt erwarteten Zinspfad folgt, ist dies die Rendite, die ein Anleger bis Ende des Jahres erzielen würde. Das ist etwa 60 Basispunkte besser als eine Rollover-Strategie.

Im Basisszenario, das von einer Senkung um etwa 50 Basispunkte über dem derzeit eingepreisten Wert ausgeht, könnte die höhere Duration des Portfolios weitere 20 Basispunkte beitragen, was einer Gesamtrendite von 2,7 % entspricht – ein ganzer Prozentpunkt besser als bei Barmitteln. Betrachtet man das Spiegelbild, ein langsameres Kürzungstempo (um 50 Basispunkte), so würde die Strategie mit kurzen Laufzeiten immer noch besser sein als die Barmittel. Die Gewinnschwelle zwischen beiden Ansätzen liegt bei rund 75 Basispunkten und es gibt weniger Senkungen als vom Markt erwartet. Dies könnte praktisch nur dann der Fall sein, wenn die EZB-Zinssenkung im Januar die endgültige für das gesamte Jahr 2025 ausfallen sollte.

Für Anleger, die davon ausgehen, dass die Spreads stabil bleiben können, wenn es in Europa zu keiner tiefen Rezession kommt, bedeutet dies, dass sie mit einem asymmetrischen Risiko-Rendite-Kompromiss zu ihren Gunsten konfrontiert sind. Im marktimplizierten Szenario könnte eine Strategie mit kurzer Laufzeit eine um etwa 60 Basispunkte höhere Gesamtrendite erzielen. Dieser Aufschwung nimmt zu, wenn die EZB aggressiver senkt, und lässt nach, wenn die EZB eine restriktivere Haltung einnimmt, aber aufgrund des «Vorsprungs» von 60 Basispunkten würde die Strategie erst dann schlechter abschneiden als die Verlängerung von Bareinlagen, wenn die Verringerung des Lockerungstempos 75 Basispunkte übersteigt.

Zwei Entwicklungen sind an den Märkten für Euro-Bargeld und kurze Laufzeiten zu beobachten, die als «Normalisierung» zusammengefasst werden können: Zuerst verschwindet die Kurveninversion am vorderen Ende und die Termstruktur kehrt zu einer normaleren Form zurück. In einem aufwärtsgerichteten Umfeld und mit allgemeinem Abwärtsdruck auf die Zinsen dürften Anlagen mit längerer Duration besser abschneiden als das sehr kurze Ende – einschliesslich Barmittel. Zweitens bewegen sich die Zinsen auch auf absoluter Basis auf einem normaleren Niveau. Das Jahr 2024 war geprägt von ungewöhnlich hohen risikofreien Zinsen, bei denen der Anreiz, über Barmittel hinaus etwas in Betracht zu ziehen, marginal war. Dieses Umfeld geht nun vermutlich zu Ende und es wird sich als lohnend erweisen, jetzt über Bargeldalternativen nachzudenken.

