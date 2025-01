Franklin Templeton: Das Jahr der Schlange – Was Anleger für Investments in 2025 hieraus lernen können

Von Nicholas Chui, Portfoliomanager bei Franklin Templeton

Im chinesischen Tierkreiszeichen gelten Schlangen als intelligent, strategisch und anpassungsfähig. Sie sind ausgeglichen, zeigen ein kühles und ruhiges Äusseres, das von Ausbrüchen von Energie und Leidenschaft begleitet wird. Anleger in chinesische Aktien werden all diese Eigenschaften benötigen, wenn sie sich durch ein voraussichtlich herausforderndes Jahr navigieren.

Das Jahr der Schlange beginnt neun Tage nach der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Anleger in chinesische Aktien stellen sich auf die Auswirkungen von Zollerhöhungen ein, die sich negativ auf Exporteure auswirken könnten, welche im vergangenen Jahr von einer robusten Nachfrage profitieren konnten. Es besteht zudem das Risiko einer weiteren Verschärfung der Beschränkungen für den Zugang zu Chips für künstliche Intelligenz. Aus Sicht der chinesischen Politik gilt: Je grösser die Zollerhöhungen, desto grösser die geld- und fiskalpolitische Reaktion.

Im Gegensatz zur ersten Amtszeit von Präsident Trump ist die chinesische Regierung besser darauf vorbereitet, proaktiv und flexibel zu reagieren. Dem wirtschaftlichen Nationalismus der USA wird eine entsprechende fiskal- und geldpolitische Unterstützung Chinas für strategische Branchen gegenüberstehen, während die Wirtschaft die technologische Lücke zu den USA weiter schliesst. Der chinesische Yuan wird wahrscheinlich abgewertet, um Exporteure zu unterstützen, aber die Abwertung wird kontrolliert vorgenommen werden, ohne dass es bei der täglichen Festlegung des Wechselkurses zum US-Dollar zu nennenswerten Überraschungen kommt. Die Anleiherenditen sind bereits gesunken, was die Markterwartung von Zinssenkungen widerspiegelt, um die Belastung der Haushalte und lokalen Regierungen durch den Schuldendienst zu verringern.

Die Herausforderungen, vor denen die chinesische Wirtschaft steht, sind sowohl den Investoren als auch den politischen Entscheidungsträgern wohlbekannt. Im kommenden Jahr dürfte die politische Reaktion verstärkt werden, um sicherzustellen, dass interne Herausforderungen nicht durch externe Massnahmen zur Eindämmung der Entwicklung Chinas noch verschärft werden. Unserer Ansicht nach ergeben sich daraus Chancen für Investoren, die bereit sind, Geduld zu haben und eine langfristige Perspektive einzunehmen.

Neben der Koordinierung einer wirksamen geld- und fiskalpolitischen Reaktion auf die Zölle von Präsident Trump werden sich die chinesischen Entscheidungsträger im Jahr der Schlange weiterhin mit den drei Ds auseinandersetzen: Schulden (Debt), Deflation und Demografie. Die durch die drei Ds verursachten politischen Herausforderungen werden von den Investoren erkannt und spiegeln sich in den Bewertungen der Aktienmärkte wider. Es ist wichtig, diese Herausforderungen mit thematischen Wachstumschancen zu verknüpfen, darunter Unternehmen mit attraktiven Strategien zur Aktionärsrendite und erhöhten Dividendenrenditen. Chancen bei weltweit führenden Unternehmen für Nachhaltigkeitslösungen, die mit einem Abschlag auf den inneren Wert gehandelt werden. Das Thema des inländischen Verbrauchs, das von gezielten Konjunkturmassnahmen profitieren wird.

Im Jahr der Schlange findet am 5. März die dritte Sitzung des Nationalen Volkskongresses (NPC) statt, die auch als „Zwei Sitzungen“ bekannt ist. Das Treffen wird voraussichtlich die Wirtschaftspolitik und die Wachstumsziele des Landes für das kommende Jahr prägen. Es ist möglich, dass auf dieser Sitzung ein bedeutender Anreiz angekündigt wird, falls die Zollankündigung von Präsident Trump einen grösseren als den erwarteten Einfluss auf die Wachstumsaussichten hat.

Chinesische Unternehmen mit progressiver Aktionärsrendite und hohen Dividendenrenditen sind nach wie vor ein wichtiger Anziehungspunkt für Investoren. Insbesondere angesichts des Rückgangs der Anleiherenditen, der die Dividendenrendite von Aktien zunehmend attraktiv macht, und der niedrigen Bewertungen, die eine ausreichende Sicherheitsmarge für Investoren schaffen.

Die Erhöhung der Kapitalrendite für Aktionäre spiegelt den Versuch der Unternehmen wider, ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Aktionärsrenditen zu finden. Es ist eine Anerkennung dafür, dass sich das Wachstum verlangsamt hat, sowie eine Reaktion auf die Forderungen nach einer verbesserten Unternehmensführung und den regulatorischen Druck auf börsennotierte Unternehmen, die Ausschüttungen zu erhöhen. Dennoch wachsen ausgewählte Sektoren, darunter auch der Sektor der nicht-zyklischen Konsumgüter, und investieren weiterhin in einem stetigen Tempo, verfügen aber über die bilanzielle Flexibilität, um die Kapitalrenditen zu erhöhen.

China ist weiterhin führend bei nachhaltigen Lösungen, darunter die Elektrifizierung des Verkehrs und die Dekarbonisierung des Stromnetzes durch Wind- und Solarenergie. Der Marktanteil Chinas bei Elektrofahrzeugen in Europa und aufstrebenden Märkten wird auf 25 % bzw. 15 % geschätzt. In Europa dürfte der Technologietransfer durch den Bau von Autofabriken in der Region der Preis dafür sein, dass die europäischen Märkte für Autoexporte offen bleiben. In aufstrebenden Märkten sind die niedrigen Kosten chinesischer Elektrofahrzeuge ein entscheidender Anreiz, der die Nachfrage wahrscheinlich stützen wird.

Die Nationale Volkskongress könnte eine Aufwärtskorrektur des Haushaltsdefizits der Regierung ankündigen, wodurch Spielraum für verstärkte Anreize geschaffen würde. Dies könnte gezielte Massnahmen zur Ankurbelung des privaten Verbrauchs finanzieren, wobei der Schwerpunkt auf Subventionen für Haushaltsgeräte und Autoeinlösungen sowie auf Konsumgutscheinen für die wichtigsten Feiertage liegen könnte.

Das Jahr der Schlange dürfte für chinesische Aktienanleger ein volatiles Jahr werden. Zunächst wird es von den Zöllen von Präsident Trump und seiner Bereitschaft, ein Abkommen mit Xi Jinping zu schliessen, den er sehr schätzt, dominiert werden.

Die drei Ds: Schulden, Deflation und Demografie bleiben strukturelle Herausforderungen für die chinesische Wirtschaft. Dennoch gibt es auch strukturelle thematische Chancen, auf die wir uns konzentrieren, um im Jahr der Schlange überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Dazu gehören Unternehmen mit progressiven Strategien zur Steigerung des Shareholder Value und hohen Dividendenrenditen, weltweit führende Anbieter von Nachhaltigkeitslösungen und Unternehmen mit einem Engagement im Binnenkonsum.

Franklin Templeton