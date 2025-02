Franklin Templeton: Tech- vs. Dividendenaktien – Zwei Strategien für unsichere Marktzeiten im Vergleich

Von Marcus Weyerer, Director of ETF Investment Strategy EMEA bei Franklin Templeton

2024 war ein bemerkenswertes Jahr für Tech-Aktien, insbesondere für die «Magnificent Seven». Diese Unternehmen haben eine hervorragende Performance erzielt und den Grossteil der Aufmerksamkeit der Anleger sowie der Kapitalflüsse auf sich gezogen. Wir glauben, dass das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin ein grosses Potenzial hat, trotz des Deep Seek-Schocks und der generell ambitionierten Bewertungen im Technologiesektor. Anleger sollten jedoch auch in Betracht ziehen, ihre Portfolios mit stabileren Komponenten auszubalancieren.

Dividendenaktien als defensiver Risikopuffer

Wachstumsaktien sind oft von erheblicher Volatilität geprägt und profitieren von Erfolgsgeschichten und zukünftigem Potenzial. Im Gegensatz dazu bieten Dividendenaktien – insbesondere solche mit Qualitätsmerkmalen – stabilere und vorhersehbarere Cashflows. Da vorhersehbare Cashflows ein wichtiger Bestandteil vieler Bewertungsmodelle für Aktien sind, ist die Schätzung des inneren oder fundamentalen Wertes von Dividendenaktien mit weniger Unsicherheit verbunden als der Versuch, faire Bewertungen für Wachstumsaktien zu bestimmen. Dividendenaktien können daher als Absicherung in einem diversifizierten Portfolio dienen. Ihre Attraktivität liegt in ihrem Beitrag zur Minderung der Gesamtvolatilität bei Marktrückgängen, während sie gleichzeitig ein erhebliches langfristiges Aufwärtspotenzial bieten. Wachstumswerte mögen die Schlagzeilen beherrschen, aber Dividendenwerte spielen in den Portfolios der Anleger weiterhin eine wichtige Rolle.

Dividendenstrategien beweisen ihre defensiven Eigenschaften regelmässig über verschiedene Regionen und Zeiträume hinweg. Über einen Zeitraum von 3 Jahren (bis zum 31. Dezember 2024) waren sowohl die Volatilität als auch die maximalen Rückgänge für Dividendenzahler im Vergleich zum breiten Markt bei globalen, US- und europäischen Expositionen tiefer.(1) Und während der letzten grösseren Phase der Volatilität im August 2024, als Inflations- und Zinsängste die globalen Märkte erschütterten und Tech-Giganten ins Straucheln brachten, hielten Dividendenaktien vergleichsweise gutstand.(2)

Source: Bloomberg, Franklin Templeton, 2025. All figures in %. Data refers to the following indexes: MSCI ACWI Net Total Return USD Index, MSCI ACWI High Dividend Yield USD Net Total Return Index, MSCI USA Net Total Return USD Index, MSCI USA High Dividend Yield Net Total Return USD Index, MSCI Europe Net Total Return EUR Index, MSCI Europe High Dividend Yield Net Return EUR Index.

Die Rolle der europäischen Dividendenaktien in 2025

Wenn wir auf 2025 blicken, bleibt der wirtschaftliche Weg ungewiss. Die Bewertungen in Marktkapitalisierungsindizes, insbesondere in den USA, sind ambitioniert, und mögliche Marktturbulenzen stehen am Horizont, einschliesslich der Auswirkungen bevorstehender politischer Änderungen auf den globalen Handel. In diesem Umfeld stellen Dividendenaktien eine überzeugende Alternative zu wachstumsstarken und technologieorientierten Anlagen dar. In Europa sind die Bewertungen insgesamt tiefer, aber auch der wirtschaftliche Ausblick ist erheblich schwächer als in den USA. Wir erwarten daher, dass die EZB die Zinsen aggressiver senken wird als die Fed. In einem solchen Umfeld werden Dividendenaktien mit bewährten Geschäftsmodellen und solider Rentabilität tendenziell stärker nachgefragt. Viele Anleger beginnen, Diversifikation jenseits der USA und der Megacaps zu suchen, und wir erwarten, dass sich dies zu einem günstigen Umfeld für Dividendenzahler entwickeln wird.

Trotz der höheren wirtschaftlichen Unsicherheit sollten die Dividendenausschüttungen robust bleiben. Im Jahr 2024 gaben europäische Unternehmen rund 440 Milliarden Euro an die Anleger zurück.(3) Mit einem tiefen bis mittleren einstelligen Wachstum der Gewinne und einer stabilen oder leicht höheren Ausschüttungsquote könnte dies 2025 zu einer Dividendenerhöhung von etwa 5 % führen, was den Gesamtbetrag auf etwa 460 Milliarden Euro bringen würde.(4)

Fazit: Während Tech-Aktien den Markt 2024 dominierten, können Dividendenaktien ein wertvolles Gegengewicht in einem diversifizierten Portfolio darstellen. Sie bieten Stabilität, regelmässiges Einkommen und einen Schutz gegen wirtschaftliche Unsicherheit. Während wir uns den Herausforderungen des Jahres 2025 stellen, werden Dividendenaktien von hoher Qualität voraussichtlich weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Strategien vieler Anleger bleiben.

