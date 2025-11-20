Fundamenta Group steigert 2024/25 Portfoliowert und Mieterträge

Zug – Die Fundamenta Group hat im Geschäftsjahr 2024/25 den Portfoliowert und die Mieterträge klar gesteigert. Grund dafür sind unter anderem Zukäufe, die die Immobilienfirma getätigt hatte.

Dabei sei der Bilanzwert des Portfolios per 30. September 2025 um 28 Prozent auf 1,07 Milliarden Franken gestiegen, teilte die zum Immobilienkonzern Swiss Prime Site gehörende Firma am Donnerstag mit. Dieser Ausbau bilde die Grundlage für die strategisch geplante Weiterentwicklung der Anlagegruppe «Swiss Real Estate».

Im Berichtszeitraum wurden vier Wohnliegenschaften, eine Gewerbeliegenschaft sowie drei Liegenschaften mit Entwicklungspotenzial gekauft. Damit umfasst das Portfolio per Stichtag insgesamt 53 Liegenschaften.

175 Vorsorgeeinrichtungen investiert

Finanziert wurden die Zukäufe unter anderem durch neues Kapital. Insgesamt habe die Gruppe Fundamenta im Berichtsjahr Kapitalzusagen in Höhe von 358,2 Millionen Franken erhalten. Die Zahl der investierenden Vorsorgeeinrichtungen stieg dabei auf 175.

Der Netto-Mietertrag stieg laut weiteren Angaben um 22 Prozent 33,6 Millionen Franken. Die Mietausfallquote wird mit 1,8 Prozent angegeben. Dabei wurde der Wohnanteil des Portfolios weiter gestärkt und liege neu bei 77 Prozent des Netto-Soll-Mietertrags. Die Anlagerendite belief sich auf 3,88 Prozent (Vorjahr: 3,73%), was am oberen Rand der Zielbandbreite liege.

Positive Neubewertungen

Profitiert hat Fundamenta aber auch von positiven Neubewertungen. Diese ergaben einen nicht realisierten Kapitalgewinn von 7,1 Millionen – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dies sei insbesondere auf wertvermehrende Investitionen in zwei fertiggestellten Repositionierungen und positiven Marktentwicklungen zurückzuführen.

Trotz geopolitischer Unsicherheiten, regulatorischer Veränderungen und neuer Marktgegebenheiten bleibe die Nachfrage nach nachhaltigem und hochwertigem Wohn- und Gewerberaum intakt, heisst es weiter mit dem Blick nach vorn. Die Fundamenta Group Investment Foundation sehe sich gut positioniert, um auch künftig stabil zu wachsen. (awp/mc/pg)