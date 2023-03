Global Macro ESG Index von abrdn: Covid-Pandemie hat Fortschritt bei nachhaltigen Entwicklungszielen weltweit zurückgeworfen

Edinburgh – Das abrdn Research Institute (aRI) hat die Ergebnisse seines jährlichen Global Macro ESG Index bekannt gegeben, der 135 Länder anhand von 20 Umwelt-, Sozial- und Governance-Indikatoren (ESG), die sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung orientieren, einstuft und bewertet, um Investitionsanalysen und entscheidungen zu unterstützen.

Das hat sich gezeigt:

Nach einem kontinuierlichen Anstieg in den letzten zehn Jahren sind die ESG-Bewertungen seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie nun zwei Jahre in Folge weltweit gesunken. Der Verlust der Freizügigkeit, ein Rückgang der Lebenserwartung, der Beschäftigung und der sozialen Gleichheit haben alle zu den niedrigeren Werten beigetragen. Die Umweltwerte haben sich jedoch im Laufe des Jahres 2022 leicht erholt, einschliesslich der globalen Kohlenstoffemissionsintensität – wenn auch nicht genug, um das Pariser Abkommen zu erfüllen.

Die Werte für Politik und Regierungsführung (P&G), die Indikatoren für Demokratie und

Regierungsführung erfassen, sind seit Beginn des Index im Jahr 2012 weltweit kontinuierlich gesunken. Die Welt ist weniger demokratisch und weniger gut regiert, da sich sowohl in den Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern mehr Autoritarismus, populistische Politik und politische Repression durchgesetzt haben.

In den letzten zehn Jahren hat sich der P&G-Wert der Schweiz leicht verschlechtert, während sich ihr ESG-Gesamtwert verbessert hat. Insbesondere die Indikatoren für die Lebenszufriedenheit und die Beteiligung der Zivilgesellschaft sind zurückgegangen, während es bei der CO2-Intensität und der Luftqualität eine bemerkenswerte Verbesserung gegeben hat.

Einige der stärksten Rückgänge im vergangenen Jahr waren in Brasilien und Indien unter der Führung von Bolsonaro und Modi zu verzeichnen. Myanmar, Mali und Afghanistan verzeichneten ebenfalls starke Rückgänge, während Dänemark den Index für P&G anführt, gefolgt von Schweden und Finnland.

Die Leistung des Vereinigten Königreichs hat sich mit der Verschlechterung der Massnahmen in Bezug auf die Freiheit der Meinungsäusserung und den Schutz vor Gewalt, die Beteiligung der Zivilgesellschaft und die bürgerlichen Freiheiten verschlechtert.

Die USA schneiden bei vielen Indikatoren nach wie vor schlechter ab als ihre Konkurrenten in den Industrieländern und weisen eine schwache Leistung bei der CO2-Intensität und der wachsenden Einkommensungleichheit auf. Im vergangenen Jahr haben sich die P&G-Werte jedoch verbessert, was wahrscheinlich auf den Wechsel des Präsidenten von Trump zu Biden zurückzuführen ist.

China hat seine bisher höchste ESG-Bewertung erreicht und gehört zu den Ländern, die ihre Umwelt- und Sozialleistung in den letzten 10 Jahren am meisten verbessert haben. Es bleibt jedoch noch viel zu tun, um Ergebnisse zu erzielen, die dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand des Landes angemessener sind, insbesondere in den Bereichen Umwelt und P&G.

Die skandinavischen Länder sind weiterhin in allen Bereichen führend, wie dies seit Beginn des Indexes immer der Fall war, wobei Schweden vor Norwegen und Finnland liegt. Neun der Länder, die am besten abschneiden, kommen aus Nord- und Westeuropa. Bereinigt um das Entwicklungsniveau und das ProKopf-Einkommen sind einige afrikanische Länder den skandinavischen Ländern ebenbürtig, wobei Malawi und Niger besonders gut abschneiden.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr die grössten ESG-Verbesserungen in Moldawien, der Dominikanischen Republik und im Sudan verzeichnet, während Myanmar, El Salvador und Belarus die meisten Verschlechterungen ihrer Werte hinnehmen mussten. In den 10 Jahren, seit denen der Index erhoben wird, haben sich Usbekistan, Senegal und Armenien am meisten verbessert, während Venezuela, Nicaragua und der Libanon ihre Werte am stärksten verschlechtert haben.

Der Global Macro ESG Index von ARI verfolgt seit 2012 Daten, um die Probleme und Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in jedem Land aufzuzeigen. Er macht sichtbar, welche Fortschritte erzielt wurden und wie diese auf eine für das jeweilige Land angemessene Weise verbessert werden können.

Die 20 Indikatoren sind auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen abgestimmt und lauten wie folgt:

Umwelt – Intensität der CO2-Emissionen, Luftqualität, Artenschutz und Zugang zu sauberem Trinkwasser.

– Intensität der CO2-Emissionen, Luftqualität, Artenschutz und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Soziales – Lebenserwartung bei der Geburt; Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 5 Jahren; durchschnittliche Schulzeit; erwartete Schulzeit; Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit; Index der Wohlstandsleiter; Verhältnis zwischen Beschäftigung und Bevölkerung; und Einkommensungleichheit.

– Lebenserwartung bei der Geburt; Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 5 Jahren; durchschnittliche Schulzeit; erwartete Schulzeit; Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit; Index der Wohlstandsleiter; Verhältnis zwischen Beschäftigung und Bevölkerung; und Einkommensungleichheit. Staatsführung (und Politik) – Beteiligung der Zivilgesellschaft, Gleichberechtigung der sozialen Gruppen, freie Meinungsäusserung und Gewaltfreiheit, Abwesenheit von Korruption, saubere Wahlen, bürgerliche Freiheiten, transparente Gesetze mit berechenbarer Durchsetzung und Zugang zur Justiz.

Ausserdem wurde ein neuer Rahmen hinzugefügt, um die Wahrscheinlichkeit von Konflikten wie militärischen Interventionen, Menschenrechtsverletzungen und sozialen Unruhen einzuschätzen, die das Risikoprofil eines Landes stark beeinträchtigen könnten. Es wurde hervorgehoben, dass Länder mit niedrigen ESG-Bewertungen tendenziell das grösste Konfliktrisiko aufweisen. Aber auch viele Länder mit mittlerem Einkommen, die sonst in unserem Index gut abschneiden, geben Anlass zur Sorge. Hätte es diesen Monitor bereits vor dem Krieg in der Ukraine gegeben, wäre Russland als ein höheres ESG-bezogenes Anlagerisiko eingestuft worden, als allgemein anerkannt wurde.

Jeremy Lawson, Chefvolkswirt von abrdn, sagte:

«Wir haben den Global Macro ESG Index geschaffen, um unseren Investmentteams zu helfen, die Art der Risiken und Fortschritte auf nationaler Ebene zu verstehen. Diese können einen tiefgreifenden Einfluss auf die Anlageergebnisse haben, selbst auf Unternehmensebene.

Wir befinden uns nun im neunten Jahr in Folge, in dem die Indikatoren für Demokratie und Regierungsführung, die in unserem Index verwendet werden, rückläufig sind. Seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie sind alle globalen ESG-Indikatoren zurückgegangen. Es bleibt abzuwarten, ob die Aufhebung der Covid-Beschränkungen und die jüngsten Regimewechsel in Ländern wie den USA und Brasilien einen Unterschied machen werden. Interessant ist die Beobachtung, dass einige afrikanische Länder wie Malawi und Niger, wenn man das Entwicklungsniveau und das Pro-Kopf-Einkommen berücksichtigt, mit den skandinavischen Ländern gleichziehen.

Ein wichtiges Ziel unseres Global Macro ESG Index ist es, das Verständnis dafür zu fördern, dass

nachhaltigkeitsbezogene Faktoren für das Wachstum und die Entwicklung eines Landes von grundlegender Bedeutung sind. Die sehr spezifischen Messgrössen, die wir verwendet haben, machen es den Anlegern leicht zu erkennen, was wo verbessert werden kann und was sich verändert. Dazu gehört auch die Art und Weise, wie aussen- und innenpolitische Konflikte das Risikoprofil bestimmter Länder dramatisch verändern können, wie es im vergangenen Jahr bei Russland der Fall war.» (abrdn/mc/ps)