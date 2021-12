Grass & Partner: Frauen in Führungspositionen

Von Ingrid Wesseln, Partnerin/ Senior Beraterin bei Grass & Partner AG

Frauen in Führungspositionen – ist das überhaupt noch ein Thema? Unsere Beraterin, Ingrid Wesseln, bejaht diese Frage, u.a. mit Blick auf vom Bundesamt für Statistik veröffentliche Zahlen und schaut optimistisch in die Zukunft – wie Führungsetagen weiblicher werden können.

Beim Schreiben überlege ich – ist das eigentlich noch ein Thema? Aus meinem männlichen Bekanntenkreis höre ich immer wieder «Ihr habt doch schon alles geschafft und jetzt nehmt Ihr uns die Stellen weg, weil Führungsgremium nur noch mit Frauen besetzt werden.»

Was soll ich sagen, meine gefühlte Realität sieht anders aus. Das Bundesamt für Statistik liefert die Zahlen dazu und schreibt: «Frauen haben im Allgemeinen eine niedrigere berufliche Stellung als Männer: Sie sind öfter Arbeitnehmende ohne leitende Funktion. (…) Diese Ungleichheit bleibt auch bei gleichem Bildungsstand von Frauen und Männern bestehen.» Weiter ist auf der offiziellen Webseite nachzulesen, dass diese Verteilung in den vergangenen 10 Jahren weitestgehend unverändert geblieben ist. (Quelle: bfs.admin.ch) Statista formuliert es im September noch deutlicher: «Im Jahr 2021 waren in Schweizer Unternehmen lediglich 17 Prozent der Führungspositionen im Top-Management mit Frauen besetzt. Auf der mittleren Managementebene betrug der Anteil der Frauen in Führungspositionen 23 Prozent.» (Quelle: de.statista.com)

Bleibt zu fragen, woran das liegt? Mädchen finden heutzutage in der Schweiz heterogenere Rollenvorbilder vor als noch vor wenigen Jahrzehnten. Ein Thema liegt sicher in der Kinderbetreuung, die häufig noch in erster Linie von Müttern gewährleistet wird sowie an einem ausbaufähigen Betreuungsangebot.

Darüber hinaus gibt es weitere Punkte, die es wert sind, Beachtung zu finden: Ich selbst war wiederholt die einzige Frau in Senior Management Teams und während meiner Aufsichtsratstätigkeit auch die erste Frau in diesem Gremium. Aus meiner Sicht war es manchmal etwas einsam und von einigen früheren Kollegen weiss ich, dass Sie sich zunächst daran gewöhnen mussten, nicht mehr «unter sich» zu sein.

Und auch für uns Frauen gilt: Wir müssen uns unseren Platz in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen erarbeiten. Wir müssen uns einfinden, begreifen, Themen wie Macht positiv zu besetzen, uns zu behaupten, von unseren Kollegen lernen, resilienter zu werden. Das erfordert Mut, einen gewissen Willen und Durchsetzungsfreude. Den Willen muss jede Frau selbst mitbringen, vieles andere ist erlernbar.

Wenn Sie, liebe Kollegin, neugierig geworden sind, sind wir bei Grass & Partner gerne für Sie da: Aus eigener Erfahrung, gepaart mit speziell konzipierten Angeboten, beraten wir Sie gerne.

Es bleibt vieles zu tun, lassen Sie uns gemeinsam den ersten Schritt gehen! (Grass & Partner/mc/ps)

