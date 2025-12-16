Helvetica Life Investment Foundation holt mit Erstemission 98 Millionen Franken

Zürich – Die Helvetica Life Investment Foundation hat die Öffnung ihrer neuen Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz» erfolgreich abgeschlossen. Die Erstemission schloss per 12. Dezember 2025 mit Kapitalzusagen von CHF 98 Millionen und stiess bei namhaften Vorsorgeeinrichtungen auf grosses Interesse.

Elf Schweizer Vorsorgeeinrichtungen beteiligten sich an der Erstemission. Insgesamt resultierten Kapitalzusagen von rund CHF 98 Millionen. Das angestrebte Mindestvolumen wurde damit deutlich übertroffen. Die Anlagegruppe bleibt weiterhin für Zeichnungen offen.

Das zugesagte Kapital wird für den schrittweisen Aufbau des Startportfolios eingesetzt. Dieses umfasst nachhaltige Bestandesliegenschaften, Liegenschaften mit Sanierungspotenzial sowie Entwicklungsprojekte in gut erschlossenen, suburbanen Regionen mit stabiler Wohnnachfrage. Die Anlagegruppe ist langfristig ausgerichtet und auf gut planbare, laufende Erträge fokussiert.

Markus Streckeisen, Präsident des Stiftungsrats der Helvetica Life, sagt: «Ein besonderer Dank gilt unseren Seed-Investoren. Die breite Beteiligung zeigt, dass eine klar ausgerichtete Wohnimmobilienstrategie ausserhalb der Stadtzentren dem Bedarf vieler Vorsorgeeinrichtungen entspricht.»

Das Portfolio Management und die Geschäftsführung der Anlagegruppe werden durch die FINMA-regulierte Fondsleitung Helvetica Property Investors auf Basis konkret definierter Anlagerichtlinien wahrgenommen. Das Unternehmen ist seit zwanzig Jahren im Schweizer Immobilienmarkt tätig und verfügt über spezifische Erfahrung in der Selektion, Entwicklung und Bewirtschaftung von Wohnliegenschaften an suburbanen Lagen.

Dominik Fischer, CEO von Helvetica, erklärt: «Wir setzen bewusst auf einen qualitätsorientierten Portfolioaufbau mit Fokus auf nachhaltigen Wohnliegenschaften und Projekten, die langfristig stabile Erträge ermöglichen und eine sinnvolle Ergänzung zu urban geprägten Immobilienstrategien darstellen.»

Für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen entsteht damit eine Anlagegruppe mit einer klar fokussierten Wohnimmobilienstrategie als Ergänzung zu bestehenden, primär urban ausgerichteten Angeboten. (Helvetica/awp/mc/ps)