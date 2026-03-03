Hiag 2025 mit kräftigem Gewinnplus und höherer Dividende

Basel – Die Immobiliengesellschaft Hiag hat im vergangenen Geschäftsjahr bei einem etwas höheren Liegenschaftsertrag deutlich mehr verdient. Zu verdanken ist das wie Ende Januar angekündigt insbesondere den höheren Neubewertungen. Beim Blick in die Zukunft ist das Unternehmen ebenfalls zuversichtlich.

Der Liegenschaftsertrag stieg im Berichtsjahr um moderate 2,3 Prozent auf 77,4 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Beigetragen haben laut Hiag unter anderem auch die erfolgreichen Projektabschlüsse sowie Neuvermietungen. Die Leerstandsquote verharrte auf dem tiefen Vorjahresstand von 3,2%.

Hohe Nachfrage beflügelt Transaktionsmarkt

Der Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen wird ausserdem auf 25,0 Millionen beziffert. Die hohe Nachfrage nach Immobilien habe den Transaktionsmarkt beflügelt und auch Hiag habe in diesem Umfeld einige Transaktionen getätigt. Verkäufe von Liegenschaften summierten sich auf 18,7 Millionen nach 2,9 Millionen im Vorjahr.

Beim Reingewinn resultierte alles in allem ein kräftiger Anstieg um 53,1 Prozent auf 115,1 Millionen Franken. Bereits Ende Januar hatte Hiag einen Gewinnsprung in dieser Grössenordnung angekündigt. Hier wirkten sich neben dem Verkaufserfolg auch Neubewertungseffekte stark aus. Diese summierten sich auf 51,4 Millionen, nach 26,0 Millionen im Vorjahr. Ohne Bewertungseffekte stieg der Reingewinn um 32,5 Prozent auf 68,7 Millionen.

Die Aktionäre sollen von dieser Entwicklung über eine erneute Dividendenerhöhung um 40 Rappen auf 3,70 Franken je Aktie teilhaben. Insbesondere damit wurden die Schätzungen der Analysten übertroffen.

Portfolio knackte 2 Mrd-Grenze

Der Wert des Portfolios wird nun auf 2,01 Milliarden beziffert nach 1,96 Milliarden im Vorjahr. Davon entfallen 1,21 Milliarden auf das Bestandsportfolio und 798 Millionen auf das Entwicklungsportfolio.

Insbesondere die Vermarktung der Eigentums- und Mietwohnungen im Projekt «Chama» verlaufe «hervorragend». Der Verkaufsstand der Eigentumswohnungen inkl. reservierter Einheiten lag per Ende 2025 bei 71 Prozent. Die Mietwohnungen dürften noch vor Fertigstellung vollvermietet sein. Auch zahlreiche weitere Projekte kämen gut voran.

Zu den weiteren Aussichten äusserte sich Hiag zuversichtlich. So dürfte sich der positive Trend am Schweizer Immobilienmarkt fortsetzen. Es werde mit steigenden Mieterträgen, einem tiefen Leerstand von rund 3,5 Prozent und einem massgeblichen Ergebnisbeitrag aus Promotionen gerechnet.

Abseits der Zahlen gab das Unternehmen zudem einen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bekannt. Balz Halter werde nicht zur Wiederwahl antreten, als Nachfolger werde Karl Theiler vorgeschlagen. (awp/mc/ps)