Houzy lanciert umfassendste Marktwertanalyse der Schweiz – Immobilienwertentwicklung bis 1985 zurück erstmals öffentlich einsehbar

Zürich – Die Schweizer Wohneigentümer-Plattform Houzy lanciert gemeinsam mit dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) ein neues Analysetool, das erstmals die Marktwertentwicklung von Schweizer Wohnimmobilien bis ins Jahr 1985 zurück offenlegt. Damit erhalten Eigentümerinnen und Eigentümer den bisher umfassendsten Einblick in historische Preisentwicklungen – inklusive Prognosen für die kommenden 12 Monate.

Mit der neuen Bewertung Pro macht Houzy Daten zugänglich, die Endnutzerinnen und Endnutzern bislang nicht zur Verfügung standen. Nun können sie die historische Marktwertentwicklung eines individuellen Objekts bis ins Jahr 1985 zurückverfolgen, langfristige Trends einordnen und erhalten zusätzlich einen qualitativen Ausblick auf die erwartete Preisentwicklung. Besonders im Kauf- oder Verkaufsprozess bietet diese Transparenz einen erheblichen Mehrwert und schafft eine fundierte Grundlage für wichtige Entscheidungen.

Immobilienpreise haben sich regional vervielfacht

Die Langzeitdaten zeigen eindrücklich, wie stark die Immobilienwerte in der Schweiz seit 1985 gestiegen sind. In zahlreichen Regionen haben sich die Preise mehr als vervierfacht. Am stärksten war der Anstieg in der MS-Region Zug, gefolgt von Zürich und Lausanne – sie gehören landesweit zu den Regionen mit der dynamischsten Wertentwicklung.

Zur Einordnung ein Rechenbeispiel anhand der MS-Region (Stadt) Zürich: Dort stieg der durchschnittliche Marktwert eines mittleren Einfamilienhauses seit 1985 von einem Indexwert 100 auf 472. Das bedeutet, dass sich der Wert eines typischen Objekts in dieser Zeitspanne beinahe verfünffacht hat. Die Übersicht der zehn Regionen mit dem höchsten Preisanstieg verdeutlicht, wie stark sich die Immobilienpreise in urbanen und wirtschaftlich attraktiven Gebieten entwickelt haben.

(Quelle: Houzy)

Partnerschaft mit FPRE bringt wissenschaftliche Tiefe

Die Marktdaten und Modelle stammen von Fahrländer Partner FPRE, einem der führenden Schweizer Anbieter für Immobilienanalysen. Die Zusammenarbeit ermöglicht eine für Privatnutzer bisher unerreichte Daten- und Prognosequalität.

«Mit den Langzeitdaten ab 1985 eröffnen wir Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern auf houzy.ch eine neue Informationsdimension. Die historische Tiefe erlaubt nicht nur eine fundiertere Einschätzung der Wertentwicklung, sondern schafft auch ein besseres Verständnis für regionale Unterschiede und langfristige Preiszyklen.» Anna Zimmermann, Analystin & Partnerin FPRE

Transparenz für Eigentümer – nicht nur für Institutionen

Mit der neuen Bewertung Pro verfolgt Houzy das Ziel, die oft komplexe Schweizer Immobilienwelt verständlicher und zugänglicher zu machen.

«Bis jetzt waren tiefgehende Immobilienmarktdaten fast ausschliesslich institutionellen Akteuren vorbehalten. Wir freuen uns, diese Informationen nun erstmals auch für private Eigentümerinnen und Eigentümer zugänglich zu machen – einfach, verständlich und mit historischem Kontext.» Nicolas Steiner, CMO/COO Houzy

