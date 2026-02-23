Immofonds steigert Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2025/26 leicht

Zug – Der an der Schweizer Börse kotierte Immofonds hat im ersten Halbjahr 2025/2026 die Mietzinseinnahmen leicht gesteigert. Auch der Wert des Portfolios stieg weiter.

Konkret nahmen die Mietzinseinnahmen im Berichtssemester (per Ende 2025) um 1,4 Prozent auf 46,2 Millionen Franken zu. Die Mietausfallrate verharrte dabei laut Mitteilung vom Montag bei 1,7 Prozent. Das Total der Erträge (46,6 Mio) verringerte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode allerdings leicht. Dies sei insbesondere auf den Wegfall bei der Position «Einkauf in laufende Erträge» zurückzuführen, da im Vergleich zum Vorjahr in der vorliegenden Berichtsperiode keine Kapitalerhöhung stattgefunden habe.

Der Fokus der Fondsleitung richte sich weiterhin auf ein aktives Management und auf die Stärkung der Portfolioqualität, indem vorhandene Potenziale entwickelt würden, heisst es. Der Fonds habe im vierten Quartal 2025 eine gemischt genutzte Liegenschaft in Birsfelden erworben, welche im zweiten Halbjahr der laufenden Berichtsperiode ertragswirksam werde.

Ende 2025 zählte das Portfolio des Fonds laut den Angaben 136 Liegenschaften mit einem Marktwert von 2,6 Milliarden Franken (+2,8%), wobei die Veränderungen im Wesentlichen auf die Akquisition in Birsfelden zurückzuführen seien.

Diverse laufende Projekte

Die laufenden Projekte seien derweil auf Kurs, heisst es weiter. So verlaufe etwa der Baufortschritt im Grossprojekt Wankdorfcity 3 in Bern nach Plan. Bis 2029 entstehen rund 500 Wohnungen und Büro- und Gewerbeflächen für 3000 Arbeitsplätze. Der Bezug der ersten Wohnbauten sei im zweiten Halbjahr 2027 vorgesehen.

Im Herbst 2025 habe der Fonds ausserdem Baubewilligungen für Projekte in Zürich (Konradstrasse), Lausanne (Chemin de Bonne-Espérance), Prilly (Avenue de Chantegrive) und La Tour-de-Peilz (Route de St-Maurice) erhalten. Insgesamt entstünden dabei rund 150 Wohnungen. Die Bauarbeiten sollen 2026 beginnen und bis 2028 abgeschlossen sein. Weitere Projekte seien initiiert und befänden sich in der frühen Planung.

Weiter sei für die Liegenschaft an der Nansenstrasse in Zürich im November 2025 das Baugesuch für eine Gesamtsanierung mit Aufstockung eingereicht worden. Und in Uster sei die energetische Sanierung der Liegenschaft Brunnenwiesenstrasse/ Oberlandstrasse abgeschlossen worden. (awp/mc/ps)

Immofonds