Mikrofinanzierung in Uzbekistan

Von Ravshan Soliev, CEO von Mikro Leasing Usbekistan

Usbekistan grenzt im Nordwesten an Kasachstan, im Nordosten an Kirgisistan, im Südosten an Tadschikistan, im Süden an Afghanistan und im Südwesten an Turkmenistan und befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Herzen der Region. Seine vielfältigen Landschaften reichen von weitläufigen Wüsten bis hin zu fruchtbaren Tälern, was es zu einem Land der Gegensätze und Möglichkeiten macht.

Geografie

Usbekistans Geografie ist geprägt von der ikonischen Weite der Kyzylkum-Wüste im Norden und den markanten Bergen der Tianshan- und Pamir-Alai-Gebirgsketten im Süden bzw. Südosten. Das Land wird auch von bedeutenden Flüssen wie dem Amudarja und dem Syrdarja durchquert, die seit jeher als lebenswichtige Adern für Bewässerung und Landwirtschaft dienen.

Geschichte

Mit seiner jahrtausende alten Geschichte, ist Usbekistan ein Kreuzungspunkt von Zivilisationen und Kulturen. Es war Teil der antiken Seidenstrasse, die den Osten mit dem Westen verband und Handel, Austausch sowie kulturelle Verbreitung förderte. Die Region erlebte den Aufstieg und Niedergang zahlreicher Reiche, darunter die persische, griechische, arabische, mongolische und timuridische Dynastie, die alle ihre unauslöschlichen Spuren in der kulturellen Landschaft Usbekistans hinterlassen haben.

Wirtschaft

Die usbekische Wirtschaft befindet sich in einem schrittweisen Übergang zur Marktwirtschaft, wobei die Aussenhandelspolitik auf Importsubstitution ausgerichtet ist. Im September 2017 wurde die Währung des Landes vollständig zu Börsenkursen konvertierbar. Usbekistan ist ein bedeutender Produzent und Exporteur von Baumwolle, was allerdings aufgrund des hohen Wasserverbrauchs zu teilweise massivem Rückgang der Grösse und des Volumens des Aralsees beigetragen hat, der einst zu den vier grössten Seen der Welt zählte. Mit den gigantischen Energieerzeugungsanlagen aus der Sowjetzeit und einem reichhaltigen Erdgasvorkommen ist Usbekistan zum grössten Stromproduzenten in Zentralasien geworden.

Jüngste finanzielle Entwicklungen

Im ersten Quartal 2024 überstieg das Staatsdefizit Usbekistans 19,8 Billionen So’m (etwa 1,43 Milliarden Euro), das heisst, es war 1,7-mal höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und fast 20 Mal höher als die gleiche Zahl für 2022.

Die Sicherstellung der makroökonomischen Stabilität in Usbekistan wird als eine Priorität unter den Reformen in den strategischen Richtungen für 2024 angesehen. Der wichtigste Punkt in der Prioritätenschliessung für 2024 ist die Festlegung eines Schwellenwerts für das konsolidierte Haushaltsdefizit von nicht mehr als 4 % des BIP. Dies geschieht, um die makroökonomische Stabilität zu gewährleisten und das Vertrauen darin in diesem Jahr zu stärken.

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Erhöhung der Steuereinnahmen in Usbekistan. Nach der Zusammenarbeit der Regierung mit dem IWF wurde deutlich, dass es eine Möglichkeit gibt, die Steuereinnahmen in Usbekistan zu erhöhen und es möglich ist, mittelfristig zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1 % des BIP pro Jahr zu erzielen, indem die Steuerbasis erweitert und die Steuerverwaltung verbessert wird.

Auf der lokalen unternehmerischen Seite hat sich die Mikrofinanzierung innerhalb der sich entwickelnden wirtschaftlichen Landschaft Usbekistans als ein wichtiges Instrument zur Förderung der finanziellen Eingliederung und zur Unterstützung von Kleinunternehmen und Unternehmern erwiesen.

Die Vorteile der Mikrofinanzierung sind vielfältig:

Unterstützung von Unternehmern: Mikrofinanzierung ermöglicht es angehenden Unternehmern, insbesondere in unterversorgten ländlichen Gebieten, den Zugang zu Kapital und Ressourcen, um ihr Unternehmen zu gründen oder auszubauen. Diese Stärkung treibt die wirtschaftliche Aktivität an, schafft Beschäftigungsmöglichkeiten und fördert die lokale Entwicklung.

Armutsbekämpfung: Durch die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für einkommensschwache Personen und marginalisierte Gemeinschaften hilft die Mikrofinanzierung, Armut zu bekämpfen und die sozioökonomische Integration zu fördern. Sie ermöglicht es den Kreditnehmern, in gewinnbringende Aktivitäten zu investieren, ihren Lebensstandard zu verbessern und finanzielle Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

Förderung der finanziellen Inklusion: Die Mikrofinanzierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung von Finanzdienstleistungen auf Bevölkerungsgruppen, die vom regulären Bankensektor ausgeschlossen sind. Durch die Bereitstellung massgeschneiderter Finanzprodukte und -dienstleistungen überbrücken Mikrofinanzinstitute die Kluft zwischen Finanzinstituten und den “Unbanked oder Underbanked” und fördern so eine stärkere finanzielle Inklusion und Stärkung der Handlungkompetenz.

Förderung von Innovation und Wachstum: Die Mikrofinanzierung ermutigt Innovation und Unternehmertum, indem sie flexible und zugängliche Finanzierungsmöglichkeiten für Einzelpersonen mit kreativen Ideen und unternehmerischen Ambitionen bietet. Dieses dynamische Ökosystem von Kleinstunternehmen fördert Innovation, stimuliert den Wettbewerb und trägt zur wirtschaftlichen Dynamik und Widerstandsfähigkeit bei.

Seit 2019 bietet Mikro Leasing Usbekistan dank seines einzigartigen Netzwerks flexible Formen der Leasingfinanzierung sowie massgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Kraftfahrzeuge, Ausrüstung, Bau- und Landmaschinen an. Mit seinen 50 Mitarbeitern und Niederlassungen in Taschkent (Hauptstadt), Samarkand, Buxoro, Andijon und Fargʻona umfasst das derzeitige Leasingvolumen mehr als 3500 Leasingverträge mit einem ausstehenden Leasingportfolio von etwa 40 Millionen Euro in den Bereichen Dienstleistungen, Produktion, Handel, Bau und Landwirtschaft.

Konkretes Beispiel einer Mikrofinanzierung in Usbekistan

Ein konkretes Beispiel für Mikrofinanzierung im Kfz-Bereich in Usbekistan ist die Bereitstellung von Darlehen für den Kauf von Kleintransportfahrzeugen wie Taxis oder Kleinbussen. Diese Darlehen werden in der Regel von Mikro Leasing an Einzelpersonen vergeben, die ihr Transportunternehmen gründen oder ausbauen möchten, jedoch nicht über die nötigen Mittel zum Kauf von Fahrzeugen verfügen.

So wollte beispielsweise der Kleinunternehmer Azizbek in Usbekistan einen Taxiservice gründen, um den Transportbedarf seiner Gemeinde zu decken. Azizbek hatte jedoch nicht genug Ersparnisse, um ein Auto zu kaufen. Nach Prüfung von Azizbeks Geschäftsplan und seiner finanziellen Situation genehmigte Mikro Leasing seinen Kreditantrag, mit dem er ein Taxi kaufen konnte. Er nutzte das Fahrzeug dann, um den Anwohnern Transportdienstleistungen anzubieten und so Einnahmen generierte, um das Darlehen zurückzuzahlen und seine Familie zu unterstützen.

Als Azizbeks Taxiunternehmen wuchs und rentabel wurde, konnte er das Mikrodarlehen in Raten zurückzahlen. Schliesslich erweiterte er seine Flotte durch die Aufnahme weiterer Mikrokredite, was zu seiner finanziellen Stabilität und zur lokalen Wirtschaft beitrug.

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Mikrofinanzierungen im Bereich Kraftfahrzeuge Einzelpersonen wie Azizbek befähigen kann, unternehmerische Vorhaben zu verfolgen, Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in Usbekistan beizutragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Usbekistans Weg zu wirtschaftlicher Entwicklung und Wohlstand eng mit der Entwicklung seines Finanzsektors verbunden ist, einschliesslich der zentralen Rolle der Mikrofinanzierung bei der Förderung von inklusivem Wachstum und Befähigung. Indem Usbekistan die Vorteile der Mikrofinanzierung nutzt, kann es das Potenzial seiner unternehmerischen Talente freisetzen, gerechte wirtschaftliche Chancen fördern und eine widerstandsfähigere und integrative Wirtschaft für die Zukunft aufbauen.

Mikro Leasing Usbekistan