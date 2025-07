MIT macht Verstecktes über WLAN sichtbar

Cambridge – Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) um Fadel Adib nutzen WLAN zur Identifizierung von Paketinhalten. Die Lösung namens «mmNorm» ist für Roboter gedacht, die mit einem WLAN-Sender und einem Empfänger für reflektierte Wellen ausgestattet sind. Diese lassen sich beispielsweise in Lagerhäusern einsetzen, oder auch an den Eingängen von Fussballstadien, um unerwünschte Mitbringsel von Fans aufzuspüren.

Trefferquote liegt bei 96 Prozent

Das System nutzt die Fähigkeit von WLAN-Millimeterwellen, Materialien wie Pappe und Kunststoff zu durchdringen, während sie von dichteren Werkstoffen reflektiert werden. Der Empfänger sammelt diese Reflexionen und speist sie in einen Algorithmus ein, der daraus die Form des Objekts errechnet. So haben die Entwickler eine Rekonstruktionsgenauigkeit von 96 Prozent bei Alltagsgegenständen mit komplexen, kurvigen Formen wie Essbesteck und einer Bohrmaschine erreicht.

Herkömmliche Radartechniken senden Millimeterwellen aus und empfangen Reflexionen aus der Umgebung, um versteckte oder entfernte Objekte zu erkennen. Diese Technik wird als Rückprojektion bezeichnet. Sie eignet sich gut für grosse Objekte, wie beispielsweise ein von Wolken verdecktes Flugzeug, aber die Bildauflösung ist zu grob für kleine Gegenstände wie Küchengeräte, die ein Roboter erkennen soll.

Reflexionen unterschiedlich stark

Die Forscher haben einen mmNorm-Prototyp entwickelt, der kontinuierlich Messungen vornimmt, während er sich um ein verstecktes Objekt herumbewegt. Das System vergleicht die Stärke der Signale, die es an verschiedenen Stellen empfängt, um die Krümmung der Objektoberfläche zu errechnen. Beispielsweise empfängt die Antenne die stärksten Reflexionen von einer Oberfläche, die sich senkrecht zum Sender befinden, und schwächere Signale von Oberflächen, die geneigt sind. (pte/mc/ps)

Massachusetts Institute of Technology

Original-Beitrag bei pressetext