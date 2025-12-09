MoneyPark: Erschwerter Zugang zu attraktiven Zinsen – Einschätzung Hypothekarzinsen Dezember 2025

Zürich – Die Hypothekarzinsen zeigen sich seit letztem Sommer unverändert attraktiv und dürften weiterhin seitwärts tendieren.

Die durchschnittliche Finanzierungsdauer ist innert Jahresfrist um rund ein Jahr auf sieben Jahre gefallen. Hypothekarnehmende wählen zunehmend Laufzeiten von fünf bis neun Jahren, während kurzfristige Festhypotheken sowie Saron-Hypotheken aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die weitere Zinsentwicklung keine erhöhte Nachfrage aufweisen.

Der Wettbewerb unter den Kreditgebern bleibt zum Jahresende hin rege, aber ohne klare Tendenz zu attraktiveren Angeboten. Passivgelder sind knapp und die Vergabekriterien werden aufgrund regulatorischer Verschärfungen strenger angewendet als in der Vergangenheit.

Unverändert attraktives Zinsniveau

Die Hypothekarzinsen zeigen sich seit letztem Sommer weitgehend unverändert. Die Inflation in der Schweiz verharrt auf sehr tiefem Niveau. Der Schweizer Franken hat in den letzten Monaten leicht an Wert gewonnen, während sich die Wirtschaft – insbesondere der Export- und der Industriesektor – kontinuierlich abkühlt. Die anhaltende Unsicherheit über die langfristige Entwicklung zeigt sich in der deutlichen Spreizung zwischen den Zinssätzen kurzfristiger und langfristiger Laufzeiten. (MoneyPark/mc/ps)

Download MoneyPark Einschätzung Hypothekarzinsen Dezember 2025 (pdf)