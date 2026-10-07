OBT-KMU-Leitfaden 2026: Kooperation unter KMU – Ein Leitfaden, wie erfolgreiche Zusammenarbeit unter KMU gelingen kann

St. Gallen – Veröffentlichung des KMU-Leitfadens zum Thema «Kooperation unter KMU» der OBT AG und des Schweizerischen Institut für KMU und Unternehmertum (KMU-HSG).

KMU sind eine wichtige Stütze für die schweizerische Wirtschaft, und sie sind in allen Branchen vertreten. Und doch haben KMU aufgrund ihrer Grösse verschiedene Nachteile im Vergleich zu Grossunternehmen. Die Verhandlungsmacht bei Einkaufspreisen aufgrund der geringeren Mengen ist nur ein Beispiel dafür. Verschiedene KMU zeigen, dass sie erfolgreich untereinander zusammenarbeiten, um diese Grössennachteile auszugleichen. Mit diesem Leitfaden möchten wir eine Inspiration bieten, wie KMU ihre Grössennachteile durch gezielte Zusammenarbeit reduzieren können und wie eine konkrete Herangehensweise ausschauen kann.

In der Recherche zu diesem Thema haben wir bemerkt, dass bereits viel gemacht, aber wenig darüber gesprochen wird. Die verschiedenen Praxisbeispiele sollen aufzeigen, welche Kraft in der Zusammenarbeit von KMU stecken kann. In Anbetracht dessen wollen wir es nicht unterlassen, auch auf mögliche Konfliktpotenziale hinzuweisen, die durch eine gute Planung und Vorgehensweise minimiert werden können.

Bringen Sie ein kooperatives Mindset mit? Dann ermutigen wir Sie zum Lesen dieses Leitfadens. Lassen Sie sich inspirieren, die Chancen als KMU zu nutzen, und vielleicht finden Sie in diesem Leitfaden Zusammenarbeitsmöglichkeiten und -formen, die für Sie spannend sein könnten.

Der Leitfaden kann unter obt.ch/kooperation heruntergeladen werden. (OBT/mc/ps)