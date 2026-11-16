KI im Arbeitsalltag: Schweizer IT-Führungskräfte sehen Kompetenzlücke

Zürich – KI wird im Arbeitsalltag regelmässig genutzt, doch vertiefte Kompetenzen sind nach Einschätzung der befragten IT-Führungskräfte noch wenig verbreitet. Das zeigt der «CIO Survey 2026» von PwC: In der Schweiz sehen 56 % der Befragten die Mehrheit ihrer Mitarbeitenden als regelmässige KI-Nutzende. Nur 3 % sehen diese Mehrheit auf dem in der Studie als «KI-Praktikerinnen und -Praktiker» bezeichneten Kompetenzniveau.

Für die nächsten 12 bis 18 Monate erwarten 29 % der Befragten, dass die Mehrheit ihrer Mitarbeitenden das Praktiker-Niveau erreicht. Heute sehen lediglich 3 % der Befragten die Mehrheit ihrer Mitarbeitenden auf diesem Kompetenzstand.

«KI regelmässig zu nutzen, ist erst der Anfang. Mitarbeitende müssen die Ergebnisse beurteilen und die Technologie gezielt in ihre Arbeitsabläufe einbinden können. Entscheidend ist der messbare Nutzen: Werden Aufgaben einfacher und Prozesse besser?», sagt Rejhan Fazlic, Partner Technology Strategy & Transformation bei PwC Schweiz.

Dieser Blick auf die Arbeitsabläufe führt zur nächsten Frage: Welchen Auftrag übernimmt die IT bei der Veränderung des Unternehmens?

Vom IT-Betrieb zur Unternehmenstransformation

Heute bezeichnen 32 % der Schweizer Befragten die Unternehmenstransformation und die Gestaltung des Betriebsmodells als ihren Hauptauftrag. Für die nächsten 12 bis 18 Monate steigt dieser Anteil auf 50 %. Die IT-Führungskräfte rechnen damit, die Arbeitsweise ihres Unternehmens künftig stärker mitzugestalten.

Mit Blick auf die CIO-Rolle bis 2030 nennen 44 % der Schweizer Befragten die Verlagerung der Verantwortung auf Geschäftsergebnisse und EBITDA statt auf die Bereitstellung von Technologie als eine der stärksten Tendenzen. Auf EMEA-Ebene sind es 36 %.

Bereits heute beurteilen 68 % der Schweizer Befragten den IT-Erfolg sowohl anhand technischer Kennzahlen als auch anhand von Geschäftsergebnissen; in EMEA sind es 60 %. Die Befragten erwarten, dass der Anteil jener, die den IT-Erfolg primär anhand von Geschäftsergebnissen beurteilen, in der Schweiz von heute 12 % auf 29 % steigt.

Mehr KI-Projekte allein belegen noch keinen Geschäftserfolg. Der Bericht stellt den nachgewiesenen Nutzen in den Vordergrund: Produktivität, Prozessgeschwindigkeit, Kundenerlebnis und Wachstum. Zuverlässigkeit und Cybersicherheit bleiben wichtig.

Wachstum: KI, Daten und zentrale IT-Systeme

Welche Technologien sollen dieses Wachstum ermöglichen? 62 % der Schweizer Befragten priorisieren Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und generativer KI. 59 % nennen Daten und Analytik als ihre grössten Wachstumsprioritäten –12 Prozentpunkte mehr als in EMEA.

Auch die Modernisierung zentraler Unternehmenssysteme, etwa für die Ressourcenplanung, wird hierzulande höher gewichtet: 29 % nennen sie als Priorität, gegenüber 21 % in EMEA.

KI-Fähigkeiten nutzen, Abhängigkeiten kontrollieren

Mit den technologischen Chancen rücken auch Abhängigkeiten in den Blick. 74 % der Schweizer IT-Führungskräfte halten es für sehr wichtig, fortgeschrittene KI-Fähigkeiten ohne zusätzliche Abhängigkeitsrisiken nutzen zu können; in EMEA sind es 60 %.

Bei der digitalen Souveränität stehen für die Schweizer Befragten regulatorische Vorgaben, die Kontrolle über den Speicherort und den Zugriff auf Daten sowie der unabhängige Betrieb kritischer Systeme in einer Krise im Vordergrund. (pd/mc/pg)

Über die Studie

Für den CIO Survey befragte PwC vom 10. Juli bis 6. September 2026 insgesamt 705 Technologieführungskräfte aus 22 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die Befragten kommen aus den Bereichen Industrie und Dienstleistungen, Technologie, Medien und Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Handel, Gesundheitswirtschaft, Energie, Versorgung und Rohstoffe sowie der öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Dienstleistungen.