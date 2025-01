Orcas attackieren und fressen Weisse Haie – nun meiden die Opfer die Küste

Einst schwammen in zwei Buchten vor Südafrika zahlreiche Weisse Haie. Dann begannen Orcas mit der Jagd auf die Tiere – die Überlebenden flohen und kamen nicht wieder. Von einem Angriff gelangen spektakuläre Aufnahmen.

Wo immer sie auftauchten, waren plötzlich die Weissen Haie weg – Forschende aus Südafrika haben nun rekonstruiert, wie Orcas die Raubfische erst von einer Bucht vor der Küstenstadt Gansbaai vertrieben und anschliessend aus der rund 300 Kilometer entfernten Mossel Bay. «Soweit ich weiss, gab es im Jahr 2024 weniger als zehn bestätigte Sichtungen», sagte Esther Jacobs von der Haischutzorganisation Keep Fin Alive jetzt dem britischen «Guardian . Früher hingegen wurde die Mossel Bay regelmässig von zahlreichen Haien aufgesucht.

Begonnen hat die Forschungsarbeit bereits 2017. Alison Towner von der Universität Rhodes untersuchte seinerzeit und in den Folgejahren mit weiteren Wissenschaftlern Weisse Haie, die vor den Gewässern um die Stadt Gansbaai in jämmerlichem Zustand an Land gespült wurden: Sieben von ihnen fehlte die Leber, bei einigen auch das Herz. Schnell schloss das Team auf Angriffe von Schwertwalen als Ursache, höchstwahrscheinlich durch die beiden Männchen, von den Forschenden Port und Starboard getauft. Sie tummelten sich in den Gewässern vor Gansbaai seit 2015. Gesichtet oder dokumentiert wurden die Angriffe allerdings nicht.

